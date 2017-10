Los "All Blacks" ensalzan los valores de la "integración" y la "convivencia"

Oviedo, 18 oct (EFE).- Los integrantes de la selección neozelandesa de rugby, conocida como los "All Blacks", destacaron este miércoles en Oviedo la importancia de los valores de la "integración" y la "convivencia" entre diversas culturas y nacionalidades, así como los de "la humildad, el respeto o la implicación con la comunidad".

Varios de los integrantes de esta famosa selección subrayaron la necesidad de inculcar estos valores, "que van más allá del deporte", en la rueda de prensa que ofrecieron en Oviedo dos días antes de recoger de manos del Rey Felipe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017, concedido a los "All Blacks" por sus "extraordinarios éxitos deportivos" y por sus "grandes valores como la solidaridad y la deportividad".

En el encuentro con los medios estuvieron presentes el actual seleccionador, Grant Fox; los jugadores Israel Dagg y Jordie Barrett, y el exjugador Keven Mealamu, que tiene el privilegio de haber sido el que más veces ha vestido la camiseta de los "All Blacks", un total de 135.

Destacaron que el propio vestuario de la selección es un ejemplo de integración y diversidad cultural, al estar integrado por jugadores procedentes de distintas islas, como Fiji o Samoa, y con raíces europeas, asiáticas u oceánicas.

Israel Dagg subrayó que, pese a que en el vestuario coinciden personas de distintos lugares, a la hora de jugar y competir se enfundan la camiseta "kiwi" y se unen "en uno solo".

El seleccionador destacó que el rugby, más allá de las enseñanzas deportivas, inculca a sus jugadores unos valores que se pueden aplicar "en la vida diaria", como el respeto, la humildad o la solidaridad, y que forman parte del código de conducta del equiop nacional neozelandés.

Al ser preguntado sobre la razón por la que los "All Blacks" caen tan bien, Fox aludió a la "normalidad" en su día a día, que coincide con el estilo de vida de la mayoría de la gente, y explicó que su selección es un reflejo de lo que es Nueva Zelanda, un grupo "pequeño, trabajador y humilde".

A estos valores que representan los "All Blacks" se suman los grandes éxitos deportivos logrados por el equipo.

Los "All Blacks" es la única selección de rugby que ha ganado tres mundiales, los dos últimos de manera consecutiva, y se trata del equipo con mejor porcentaje de victorias, el 77 por ciento de los 552 encuentros disputados entre 1903 y 2016, de acuerdo a las estadísticas oficiales.

Mealamu reconoció que portar la camiseta de su selección acarrea una gran "responsabilidad" por la herencia de los anteriores combinados, pero aseguró que es un "orgullo" al que aspira "todo niño neozelandés".

Respecto a la tradicional "haka", la danza maorí que representan antes de los partidos, Mealamu declaró que supone un "vínculo" y una "conexión" con la cultura aborigen, además de ser un "reto" al equipo rival, y que es un "privilegio" compartirla con el mundo cada vez que la realizan lejos de su país.

Los "All Blacks" reiteraron en varias ocasiones el "orgullo" y el "honor" que supone para su selección y el rugby en general recibir el Premio Princesa de Asturias, un galardón que admitieron que desconocían hasta hace poco, pero del que han quedado "asombrados" por su gran prestigio y por la nómina de anteriores premiados.

Además, confiaron en que un premio de esta magnitud y la repercusión que implica sirva para dotar de una mayor publicidad a un deporte que no goza de "tanta popularidad" como el fútbol o el baloncesto, pero que es "para todo el mundo".

Por este motivo, se mostraron esperanzados en que el Premio Princesa de Asturias sirva como impulso para este deporte y para que llegue a todos los lugares del mundo por todos los valores deportivos y extradeportivos que aglutina.