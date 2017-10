Los ´All Blacks´ auguran a España "un gran futuro" en el rugby

Madrid, 21 oct (EFE).- Los jugadores de la selección neozelandesa de rugby, conocidos como los 'All Blacks' que recibieron este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, auguraron a España "un gran futuro" en el rugby y reconocieron su crecimiento en el país, a pregunta de EFE en una rueda de prensa en Madrid.

"Hemos tenido unos entrenamientos con niños y niñas estos días, jugadores jóvenes. El juego está creciendo aquí, la gente que tiene más experiencia está ayudando a los niños, que muestran pasión y tienen mucho talento: cómo se mueven, cómo trabajan. Creo que el rugby va a crecer en España", afirmó el zaguero Israel Dagg.

El jugador del conjunto neozelandés aseguró, a pregunta de EFE, que aunque España no está entre los principales países de este deporte le desea un gran porvenir en esta disciplina.

"Le deseo un gran futuro a España en el rugby", añadió Dagg, que atendió a los medios españoles en Madrid junto al seleccionador neozelandés Grant Fox, su compañero en los 'All Blacks' Jordie Barrett, y el exinternacional Keven Mealamu, en una comparecencia organizada por la Embajada de Nueva Zelanda en la capital española.

Mealamu, extalonador del equipo oceánico, recordó el momento de la 'haka' que interpretaron sobre el escenario del Teatro Campoamor de Oviedo tras recibir el premio, la danza maorí que realiza el conjunto neozelandés antes de cada partido.

"Fue muy distinto para nosotros. En lugar de tener un equipo delante, teníamos al Rey y la Reina detrás. Fue increíble", manifestó el jugador, retirado de la selección tras el triunfo en el Mundial 2015

"Esperamos que disfrutaran de la 'haka'", añadió la leyenda del rugby oceánico, el jugador que más partidos ha disputado del campeonato 'Super Rugby', que disputan equipos neozelandeses, australianos, sudafricanos, uno argentino y otro japonés.

Preguntado sobre cómo se podría desarrollar más el deporte del balón ovalado en nuestro país, Mealamu reconoció que la exposición en los medios de comunicación como la televisión es relevante -"Nosotros cuando éramos pequeños veíamos rugby en la TV", comentó-, y deseó que su presencia estos días en España haya ayudado a ese desarrollo.

"Nosotros podemos ayudar a la gente a que conozcan el rugby. Sabemos los valores que hay detrás de un deporte de equipo como éste, y queremos dar mensajes positivos a la gente", manifestó.

Mealamu ha sido uno de los protagonistas de la última etapa dorada del rugby neozelandés, con las dos Copas del Mundo obtenidas en 2011 y 2015.

"Para nosotros ha sido una etapa muy exitosa, en ocasiones puede provocar un montón de presión, con las victorias de 2011 y 2015. Tratamos de mejorar cada día en lo que hacemos", apuntó Mealamu.

El jugador explicó que la filosofía de un 'All Black' se basa en poner al equipo por encima de lo individual en todo momento.

"Nosotros siempre pensamos en poner al equipo por delante de las individualidades. Por otra parte está la conexión con nuestro país, que está detrás de todo lo que hacemos. Venimos de un país pequeño", recordó Mealamu, que aseguró que otra de las claves del equipo es "mantener siempre los pies en la tierra".

Su compañero Israel Dagg también se mostró muy emocionado por la 'haka' que pudieron interpretar ante los Reyes en el Teatro Campoamor y comentó en cuanto al próximo Mundial, que se disputará en 2019 en Japón y en el que podrían obtener el tercer título consecutivo, que para ellos no hay rivales fáciles.

"Todos los equipos quieren derrotarnos, para nosotros no hay partidos fáciles. Nosotros tratamos de trabajar cada día. Inglaterra son extraordinarios, Gales, Francia... Un Mundial es muy competitivo, si no compites bien te vas a casa. Va a ser increíble y tenemos que hacer un gran trabajo", apuntó.

Por su parte, el benjamín de la delegación de los 'All Blacks', el zaguero veinteañero Jordi Barrett, comentó que también en Nueva Zelanda está creciendo mucho el rugby femenino, aseguró que es "especial" llevar la misma camiseta que antes llevaron sus hermanos Beauden y Scott.

"Es muy especial llevar la camiseta de los 'All Blacks' como mis hermanos. Tener a tu hermano a tu lado es especial, pero a la vez en el equipo tenemos una cultura en la que todos nos sentimos hermanos", manifestó.

Los jugadores y el técnico Grant Fox participaron en una rueda de prensa y una recepción organizada por el embajador de Nueva Zelanda en España Andrew Jenks, en el Museo del Traje de Madrid.