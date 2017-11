Escocia arrasa a Australia y Nueva Zelanda niega el sueño a Gales

Madrid, 25 nov (EFE).- Escocia dio la sorpresa en la última jornada de amistosos de rugby en 2017 al vencer de paliza a la todopoderosa Australia por 53-24 en Murrayfield, mientras que Nueva Zelanda tuvo que esmerarse y esforzarse al máximo para negar el sueño de Gales, a la que se impuso en Cardiff por 18-33.

Los escoceses aprovecharon la tarjeta roja mostrada antes del descanso a Sekope Kepu para revertir un partido que estaba siendo igualado (los 'Wallabies' vencían en ese momento por 10-12) para desmelenarse.

Escocia logró un total de ocho ensayos -dos de Byron McGuigan- y se desmelenaron hasta conseguir la victoria más amplia de su historia contra los oceánicos.

Nueva Zelanda confirmó su condición de número uno mundial, aunque no lo tuvo nada fácil en Cardiff. Gales, cuyo último triunfo ante los 'All Blacks' se remonta a 1953 plantearon una dura batalla y por momento soñaron con poner fin a esta racha, pero tuvieron que claudicar en el segundo periodo.

La primera parte ilusionó a la afición galesa. Su equipo jugó unos magníficos primeros 40 minutos, en los que por momentos dominó en el marcador y en el campo y al descanso se llegó con la mínima ventaja de Nueva Zelanda (11-12) gracias a un ensayo de Waisake Naholo.

Pero en la reanudación los 'All Blacks' se acercaron a su versión habitual, pasaron a presionar y con ello sentenciaron su trigésimo triunfo seguido ante los galeses.

Un ensayo de Anton Linert-Brown convertido por Beauden Barret (11-19) y otra marca de Rieko Ioane (11-26) cinco minutos más tarde prácticamente sentenciaron el encuentro, porque aunque Gales acortó por medio de Gareth Davies y Leigh Halfpenny (18-26) esta reacción no tuvo la continuidad necesaria en el marcador. Ioane incluso volvió a abrir más hueco.

Inglaterra se impuso sin problemas a Samoa (48-14) en Twickenham con ensayos de Mike Brown, Alex Lozowski, Elliot Daly (2), Henry Slade y Semesa Rokoduguni; y Sudáfrica se tomó la revancha de la derrota del año pasado ante Italia con un autoritario triunfo en Padua por 6-25 con marcas de Francois Louw, Bongi Mbonambi, Francois Venter, Stephen Kitshoff y Franco Mostert.

Los Pumas argentinos siguen sin ganar en Dublín. Pese a su lucha constante y a no rendirse nunca sucumbieron con una Irlanda que puso el broche deseado a un gran año (28-19).

El encuentro comenzó con el sentido homenaje que hizo la selección a los tripulantes del submarino desaparecido hace diez días. Agustín Greevy, sostuvo una camiseta del equipo con el 44, en referencia a los atrapados en la nave.

Irlanda no tardó en hacerse con las riendas y dos golpes de castigo de Johnny Sexton encauzaron el choque. Argentina no pudo reaccionar y la ventaja local fue en aumento con el ensayos de Jacob Stockdale. Al descanso se llegó con 13-0.

Una nueva marca en el segundo periodo de Stockdale, transformada igualmente por Sexton situó el partido en un 20-0 que minimizaba las opciones de los Pumas, que no obstante no se rindieron, pero no les dio nada más que para evitar que se incrementara la diferencia con ensayos de Joaquín Tuculet, Juan Manuel Leguizamón y Ramiro Moyano.

Los 'Teros' de Uruguay volvieron a vencer a Namibia en el estadio Hage Geingob Windhoek, en esta oportunidad por 34-39, Chile superó a Alemania por 10-32 y Brasil sucumbió de paliza ante España por 67-28.

Otras selecciones significativas del hemisferio sur, Tonga y Fiji, se deshicieron de Rumanía (20-25) y Canadá (57-17), y Estados Unidos cayó por un punto ante Georgia (21-20).

- Resultados de la jornada:

Italia 6 - Sudáfrica 35

Georgia 21 - EEUU 20

Namibia 34 - Uruguay 39

Alemania 10 - Chile 32

Escocia 53 - Australia 24

Inglaterra 48 - Samoa 14

España 67 - Brasil 28

Rumanía 20 - Tonga 25

Fiji 57 - Canadá 17

Gales 18 - Nueva Zelanda 33

Irlanda 28 - Argentina 19

Francia - Japón (21.00)