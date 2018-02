Santos: "Tenemos pie y medio en el Mundial pero necesitamos poner otro medio"

Santiago Santos, seleccionador español de rugby, se mostró optimista con la opción de que su equipo dispute el Mundial de Japón después de imponerse en Madrid a Rumanía por un resultado de 22-10.

"Con esta victoria hemos asegurado la repesca, eso es una gran noticia. Ahora tenemos pie y medio en el Mundial pero necesitamos poner ese otro medio pie. Ese medio pie es conseguir nueve puntos entre el partido de Alemania y el de Bélgica", dijo en sala de prensa.

En el caso de ese último duelo arbitrará un colegiado rumano, país con el que se juegan directamente el pase a la cita mundialista: "Creo que es una decisión desafortunada por parte de World Rugby, poner problemas innecesarios. Confío en que no tenga influencia. No sé si se podrá cambiar pero espero que no tenga influencia".

"Con el presidente he hablado de estos temas, yo sé que él es consciente. Creo que se iba a hacer alguna gestión pero no sé exactamente qué se ha hecho", comentó también durante su comparecencia.

Además, quiso agradecer el apoyo de la afición: "Ha estado espectacular y es importante porque sí que ayuda. El ambiente en general ha sido extraordinario, magnífico. Es de agradecer y ha sido fundamental para el partido de hoy".

Preguntado por el momento más importante, dijo: "El principio del partido ha sido muy bueno, pero probablemente el momento clave ha sido cuando hemos estado defendiendo a cinco metros de nuestra línea de ensayo, que se han repetido tres o cuatro melés. Hoy nuestra delantera ha estado soberbia, espectacular. Ese momento ha sido clave".

Santos atendió a los medios junto al vicecapitán Gauthier Gibouin y al capitán Jaime Nava. Este último, que no jugó por lesión, explicó: "Desde fuera se pasa muy mal pero yo estaba muy tranquilo porque este equipo es único y desde hace dos semanas sabíamos perfectamente que a Rumanía se le podía ganar igual que a Rusia se le ganó la semana pasada. Los deberes estaban hechos, sabíamos cuáles eran las armas para batir a Rumanía y así ha sido".

"Da igual que yo no estuviera, lo que importa es el colectivo y la selección. Es una decisión dura la que tuvimos que tomar pero la mejor que he tomado en mi vida. No te puedes permitir en partidos de esta envergadura un tío que esté al cuarenta por ciento. No habría servido y hay calidad de sobra en el grupo", agregó.

Por su parte Gibouin afirmó: "Los veinte o treinta últimos minutos del partido fueron durísimos para nosotros porque el partido de la semana pasada también lo fue, quizás ha sido lo más duro físicamente en cinco años. Los rumanos estaban más frescos y en ese momento hemos guardado la frialdad mental para ganar ese partido juntos".