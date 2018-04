Lete: "Espero que tomen la medida justa"

Madrid, 19 abr (EFE).- José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), declaró este jueves que espera que World Rugby tome "la medida justa" sobre la posible repetición del Bélgica-España, aunque dijo que no le gustó la actitud de los jugadores españoles al final del mismo.

"Aceptaré las decisiones porque es algo que no nos gustó a nadie. Espero que tomen la medida justa y equitativa a esto", dijo Lete días después de que Rugby Europe sancionara a cinco internacionales españoles por su comportamiento al final de dicho encuentro, en el que España no pudo certificar su clasificación para el Mundial.

Hace dos días Rugby Europe comunicó que ha impuesto 43 semanas de suspensión a Sébastien Rouet, 36 a Guillaume Rouet y 14 a Pierre Barthere, Lucas Guillaume y Mathieu Belie por sus protestas al árbitro, sanciones que les impiden jugar tanto con sus clubes como con la selección y que son recurribles.

"Acatamos las resoluciones de los tribunales y los ámbitos de competición. No me gustó la actitud de los jugadores. El rugby por encima de todo marca las esencias más que ningún otro deporte. Los propios jugadores y el capitán tuvieron oportunidad de las disculpas y ahora toca acatar, señaló Lete.

El presidente del CSD evitó pronunciarse sobre la dureza de las sanciones, decididas por el Comité Judicial de Rugby Europe y hechas públicas antes de que el comité independiente de World Rugby haya resuelto sobre las irregularidades denunciadas por España en el partido ante Bélgica, de clasificación par el Mundial 2019, y sobre la repetición del mismo.

"No puedo valorar las resoluciones, me gusten o no, que tomen los órganos competentes. Lo que espero es que el rugby mundial valore si es una decisión inteligente. Lo que queremos ver es valores positivos en las canchas de juego y los campos de juego", indicó

El pasado 18 de marzo España se quedó a un paso de la clasificación directa para el Mundial de Japón 201 al perder en Bruselas contra Bélgica (18-10), en partido arbitrado por el rumano Vlad Iordachescu, cuya actuación, a juicio de la Federación Española de Rugby (FER), "fue intencionadamente parcial".

Con la derrota española, Rumanía es la selección que se clasificó directamente para el Mundial.

Los jugadores de Santiago Santos terminaron tremendamente molestos con la actuación del colegiado del choque, quien tuvo que salir del césped protegido tras ser perseguido por algunos de los componentes del XV del León. El capitán Jaime Nava pidió después disculpas por ello.

A España le bastaba con vencer en terreno belga para sellar su clasificación, por segunda vez en su historia para una Copa del Mundo de rugby. Perdió y queda abocada a la repesca, primero ante Portugal y, si gana, tendrá que enfrentarse a Samoa.