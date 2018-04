El Ciencias Cajasol logra el pase a la final por el ascenso tras ganar a Les Abelles (38-30).

Comenzó a mover rápido el marcador el Cajasol Ciencias y en minuto dos anotó su primer ensayo por medio de su segundo centro Juan Domínguez. El medio de melé Miguelito Reina fue el autor de un nuevo ensayo contestado pronto por los abejorros con una marca de Alexandre Sorribes. Antes del descanso el carismático Manu Sobrino ampliaba la cuenta local con otro ensayo para el quince local.

En el inicio del segundo periodo con ventaja de 24-13 al descanso tras tres ensayos transformado por Mati Frutos, el 'Buitre' Padró anotó un nuevo ensayo muy tranquilizador para la abarrotada grada de La Cartuja. Sin embargo, un ensayo de castigo y otro de Conejero junto con las transformaciones del irlandés Niall Earls apretaron el marcador 31-30 y devolvieron la preocupación y los nervios a la parroquia científica. A diez del final una marca del primera línea Javier Acosta transformada por Mati Frutos cerró el marcador 38-30.

Por el otro lado del cuadro -con arbitraje de Alhambra Nievas- el Universidad de Burgos en su feudo de San Amaro doblegó al CRC 12-0 (20-36 en Madrid). La final por el ascenso se jugará los días 6 de mayo la ida en La Cartuja -retransmitida por Canal Sur TV en directo- y el 13 de mayo el encuentro de vuelta en el campo de San Amaro de Burgos. El vencedor asciende a División de Honor y el perdedor de la final jugará una promoción contra el penúltimo clasificado de la máxima categoría, el Hernani vasco.



Dominio científico en Andalucía en sub 18, sub 16 y sub 14

Este fin de semana el Ciencias ha completado su reinado en Andalucía proclamándose campeón regional en la categorías sub 18, sub 16 y sub 14. Los sub 18 que entrenan Julián Cezón y Wences Moreda juegan el próximo fin de semana en Campeonato de España en San Cugat. Los sub 16 de Juan González y Jesús Martínez juegan la fase nacional en La Oliva, Valencia los próximos 19 y 20 de mayo, mientras que los sub 14 de David Ruani, Alberto Moreno y Joaquín Camarero lucharán por el Campeonato de España en Valladolid el 12 y 13 de mayo.



- Ficha técnica:

Ciencias Cajasol: Javi Acosta, Nacho Salazar, Pablo Picabea, David Serrano, Miguel Echecopar, Manu Sobrino, Lolo Rodríguez Tabernero, Miguel Reina, Mati Frutos, ´Tubi´ Bolaños, Pepe Aceituno, Juan Domínguez, Javier Salazar y Luis Vázquez. También jugaron: Jaime Román, Carlos Rosado, Fran Forte, Pablo Aguilera Víctor León, Álvaro Ollé e Ilde García.

Les Abelles: Castelló, Coronel, Conejero Cojacariu, Franco, Ahuir, Pizarro, Matei, Calonge, Earls, Ibáñez, Monfort, Sorribes y Martín. También jugaron: Aguilera, Bakhtaoui y Granier.

Árbitro: Marc Riera.

Marcador: 7-0 2' ensayo de Juan Domínguez transformado por Mati Frutos, 7-3 6' Golpe transformado por Niall Earls, 10-3 10' golpe trasformado por Mati Frutos, 10-6 21' Golpe transformado por Niall Earls, 17-6 25' ensayo de Miguel Reina transformado por Mati Frutos, 17-13 ensayo de Sorribes transformado por Niall Earls, 24-13 36' ensayo de Manu Sobrino transformado por Mati Frutos. Segundo tiempo: 31-13 43' ensayo de Gonzalo 'Bui' Padró transformado por Mati Frutos, 31-20 50' ensayo de castigo, 31-23 58' golpe transformado por Niall Earls, 31-30 68' ensayo de Conejero transformado por Niall Earls, 38-30 70' ensayo de Javier Acosta transformado por Mati Frutos.

Incidencias: La Cartuja. Vuelta de semifinales de la fase de ascenso a División de Honor A. Unos 4.000 espectadores.