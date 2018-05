Alize Cornet absuelta de la acusación de dopaje

Redacción deportes, 15 may (EFE).- El Programa Antidopaje para el Tenis ha decidido absolver de los cargos de dopaje a la jugadora francesa Alize Cornet, acusada en enero pasado de haber faltado a tres pruebas de control antidopaje.

El Programa Antidopaje ha desestimado uno de los cargos en virtud del artículo 2.4, que alude a que "no se hicieron los esfuerzos necesarios para localizar" a la tenista.

La jugadora de 28 años fue acusada el 11 de enero del 2018 de ausentarse en tres controles de dopaje en doce meses. Es decir, la jugadora no estuvo disponible en el momento requerido y no indicó paradero alguno para ser localizada.

Un Tribunal independiente determinó que el Oficial encargado del control antidopaje no cumplió con todos los requisitos exigidos para Pruebas e Investigaciones en la solicitud del tercer análisis. Es decir, no hizo todo lo posible por localizar a la jugadora ni le avisó de la prueba con suficiente anticipación. Por estas razones, los argumentos sobre el tercer control no se sostienen.

Por lo tanto, el Programa Antidopaje ha determinado desestimar los cargos contra Alize Cornet.

La jugadora francesa, por tanto, retomará la actividad en el circuito y la próxima semana formará parte del cuadro individual del torneo de Estrasburgo y, posteriormente, en Roland Garros.