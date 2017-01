Maradona, sobre Fidel Castro: "El mundo pierde al más sabio de todos"

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona ha lamentado este sábado el fallecimiento del expresidente de Cuba y líder de la Revolución Cubana, su "amigo y confidente" Fidel Castro, el "más sabio de todos" y que "es, fue y será eterno".

"Murió mi amigo, mi confidente, el que me aconsejó, el que me llamaba a cualquier hora para hablar de política, de fútbol, de béisbol, el que me dijo que cuando se fuese Clinton el que venía era peor, que fue Bush", dijo en su página oficial de Facebook en referencia a los expresidentes de Estados Unidos, país que mantuvo durante décadas el embargo sobre el país caribeño.

"Como no se equivocó nunca, para mí Fidel es, fue y será eterno, el único, el más grande. Me duele el corazón porque el mundo pierde al más sabio de todos", concluyó el 'Pelusa' en un emotivo mensaje en recuerdo a Castro, fallecido a los 90 años.