Científicos demuestran que ser optimista alarga la vida

Hasta ahora, se optimista o no era solo cuestión de carácter, la forma que una persona tiene de tomarse la vida. A partir de ahora, gracias a un estudio de la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard (EE.UU.), habrá que ser optimista por el bien de nuestra salud.

Según los investigadores, el pesimismo es malo, muy malo para el corazón. Antes se creía que ser optimista no iba a ayudar en nada a nuestra salud, pero esto no es así, sobre todo en el que caso de las mujeres. Lógicamente, tener una visión optimista de la vida no va a ayudar a protegernos frente a un infarto de miocardio o un ictus, pero estos científicos americanos han demostrado que las mujeres optimistas tienen un menor riesgo de mortalidad prematura por numerosas enfermedades muy graves. Y no solo por un ictus o una cardiopatía, sino también por una enfermedad infecciosa, una patología respiratoria o un cáncer.

Los resultados del estudio, que realizó registrando datos entre 2004 y 2012, mostraron que, comparadas frente a las más pesimistas, las mujeres incluidas en el grupo de las más optimistas tenían un riesgo hasta un 30% menor de fallecer de forma prematura por una de las enfermedades evaluadas en el estudio. De hecho, las mujeres más optimistas tuvieron una probabilidad hasta un 52% menor de de fallecer por una enfermedad infecciosa. Una disminución del riesgo de mortalidad que, además, se estableció en un 39% en el caso del ictus y en un 38% en el caso de las cardiopatías.

En definitiva, ser positivo en la vida parece ayudar a vivir más año, sobre todo en el caso de las mujeres.

Con el Seguro de Salud Global de Helvetia podrás disfrutar de una amplia variedad de coberturas para la salud diaria de tu familia, desde medicina primaria, especializada y urgencia médica 24 horas a técnicas de diagnóstico y tratamiento, sin necesidad de incurrir en pagos adicionales ni copagos.

Además, podrás contar con las prestaciones más novedosas en todo el territorio nacional gracias a nuestro seguro médico. No lo dudes más y localiza a tu especialista más cercano, consultando nuestro cuadro médico on-line.