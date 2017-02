Una versión americana de la tortilla de patatas se ha vuelto viral en las redes

Si pensabas que la paella con chorizo del chef británico Jamie Oliver era la mayor aberración realizada a la cocina española esta receta de tortilla de patatas te dejará perplejo.



Se trata de la 'Spanish Tortilla', inventada por la cuenta de Twitter estadounidense @buzzfeedtastyy. Autopromociados como "comida para tus ojos". La cuenta tiene miles de seguidores en las redes sociales y su versión de la tortilla de patatas se ha vuelto viral en nuestro país.



La receta, que se publicó el jueves 2 de febrero y que se ha hecho viral cuatro días después, se recoge en un vídeo de 41 segundos. "Tortilla española de nuestro nuevo show 'Farm to Plate' (de la granja al plato)", dice el texto que lo acompaña. Una aberración culinaria que está indignando a los españoles.





Spanish Tortilla from our new original show ´Farm to Plate´ pic.twitter.com/L1IUqn9e3K