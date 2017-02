Messi compra la casa a su vecino porque hacía mucho ruido

El futbolista del F.C. Barcelona Leo Messi ha tenido problemas con unos vecinos y los ha solucionado con la misma facilidad con que regatea en un campo de fútbol. La estrella del Barça vive en Castelldefels, un pueblo costero cerca de Barcelona, con su mujer y sus dos niños pero estuvo a punto de mudarse hace tiempo por culpa de unos vecinos conflictivos. Pero Messi pudo resolver el asunto, y lo hizo comprando la casa de sus vecinos, cuyos ruidos alteraban la tranquilidad del astro argentino.



Rakitic, compañero de Messi en el Barcelona, ha contado esta historia en una entrevista para la revista de su país 'Novi List'. El centrocampista croata también vive en en Castelldefels y asegura que "con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo".



Ya en casa con la familia y unos buenos mates !!!! Los amo ???? Una foto publicada por Leo Messi (@leomessi) el 17 de Sep de 2016 a la(s) 10:08 PDT