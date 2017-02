El presidente de Islandia quiere prohibir la piña en la pizza

Guðni Thorlacius Jóhannesson abrió el debate en torno a las pizzas hawaianas al responder una de las cuestiones de un alumno de la escuela de Akureyri. El presidente de Islandia se encontraba dando una conferencia a los jóvenes cuando, entre preguntas típicas, uno de ellos le preguntó sobre tan controvertido tema.

Jóhannesson no dudó en responder que no le gusta esa mezcla. "No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida" afirmó. El hecho ha abierto mucha polémica, hasta el punto de obtener respuesta por parte del que afirma ser el creador de la pizza hawaiana. Sam Panopoulos ha respondido al presidente que esa pizza tiene mucho tiempo, tanto que el propio presidente ni siquiera había nacido cuando se creó.

Ante el revuelo ocasionado, el islandés ha tenido que aclararlo todo en Facebook, donde ha explicado que le gusta la piña pero no para la pizza, y ha recomendado el marisco para la delicia italiana. Además, también ha aporvechado para cuestionar el poder de los presidentes. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado. No quisiera tener este trabajo si pudiera crear leyes para prohibir cosas triviales que no me gustan, ni tampoco quisiera vivir en un país donde las leyes se creen así", añadió.