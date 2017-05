El recibimiento de unos niños a su compañera que estrenaba una nueva pierna ortopédica

Anu, nombre de la protagonista de esta historia, tiene siete años y es alumna de un colegio de Birmingham, Inglaterra. Poco después de su nacimiento, su pierna derecha tuvo que ser amputada y, desde entonces, hasta ahora, la pequeña ha necesitado una prótesis que le ayudara a llevar una vida normal.



Como cualquier niña de su edad, a Anu le gusta correr y jugar con sus compañeros, actividades que ahora le son posibles gracias a la obtención de una nueva prótesis deportiva que le permite una libertad de movimientos mayor a la que tenía con la anterior prótesis. Las cámaras de la BBC pudieron captar el momento en el que Anu llegaba a la escuela con su nueva prótesis, y la reacción de sus compañeros fue conmovedora y tierna.



La nueva prótesis deportiva a medida que recibió Anu, y que le permite correr y bailar como nunca antes, está financiada gracias a una inyección de 1,5 millones de libras al programa del Servicio Nacional de Salud (NHS por su siglas en inglés), encargada de proporcionar prótesis deportivas a los niños y financiar nuevas investigaciones.





Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!????? pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy