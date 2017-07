¿Cómo viajar en moto de forma segura?

Aquellos que han conducido alguna vez una moto y un coche habrán notado la gran diferencia que existe entre ambos. La moto ofrece una mayor sensación de libertad y velocidad. Por contra, parece razonable pensar que ir en moto en la carretera es bastante más arriesgado que conducir un coche. Por ello, debemos tener en cuenta una serie de consejos que harán de esta aventura algo más seguro y placentero.

Usa siempre el equipamiento adecuado: La protección que otorga un correcto equipamiento es fundamental para evitar daños graves ante una caída. Por suerte, existen prendas diseñadas para el verano que ofrecen mayor ventilación sin reducir la seguridad.

Vigila la temperatura de tu moto: En estos meses calurosos es normal que la temperatura de la moto ascienda más de lo previsto. Por eso, es conveniente evitar circular durante las horas del día en las que el termómetro marca las máximas de calor.

Mantente hidratado: Bebe agua antes de comenzar tu viaje. No esperes a tener sed para beber, así evitarás el mareo y el cansancio producidos por la deshidratación.

Utiliza baúles y maletas: Recuerda que debes equilibrar bien el peso por ambos lados para reforzar el equilibrio. En este enlace podrás ver distintos modelos y accesorios para tu moto o scooter.

Usa casco, siempre: En verano y en invierno, haga frío o calor. El casco es uno de los elementos más importantes tanto para la protección del motorista como de los acompañantes. Para viajes largos es preferible el casco integral al modular o tipo jet. Recuerda que llevar un casco homologado no es una opción, su uso es vital y obligatorio.



Por otro lado, no podemos olvidar la importancia tanto de ver como de ser visto, ya que nuestra visibilidad es fundamental. Por ello, hay diversos factores a tener en cuenta:

1. La importancia de una buena colocación en moto. Es fundamental mantener una buena colocación respecto al tráfico que nos rodea al circular en moto. En muchas ocasiones marca la diferencia entre ser o no visto y, por lo tanto, la causa de un posible susto. Has de tener especial cuidado con la moto en la ciudad y los carriles bus.

2. Evita el color negro. Los colores vivos serán más visibles que una moto completamente negra. Sobre todo de noche o en ciudades donde hay más nubes que sol, cuanta menor es la luz menos visibles somos en moto.

3. La importancia de un equipamiento visible. Un motorista vestido de negro es muchísimo menos visible que uno vestido de colores claros. Desde el casco hasta las botas, hoy en día encontrarás multitud de marcas que diseñan productos que facilitan nuestra visibilidad.

4. Elementos reflectantes en tu moto. Hay adhesivos reflectantes fáciles de colocar y que pasan inadvertidos durante el día hasta que pasan a entrar en acción durante la noche al ser iluminados por la luz de otros vehículos. Una pequeña ayuda que nos hará más fáciles de ver.

5. La luz de la moto siempre encendida. Ten cuidado con no circular con las luces delanteras o traseras fundidas, las luces de tu moto siempre deben estar a punto. Además, como consejo, siempre puedes ayudarte de las largas para hacer notar tu presencia, incluso de día.

6. La luz del freno ayuda a que nos vean. Si queremos advertir de una parada con tiempo es recomendable dar unos pequeños y repetidos toques al freno siempre ayudará a dejar ver nuestras intenciones. La luz de nuestro piloto trasero llamará la atención de quien circulan tras nosotros.

7. Haz gestos para llamar la atención. Al realizar un giro, si crees que quien te sigue quizá no ha visto tu intermitente, siempre puedes ayudarte extendiendo el brazo hacia ese lado o levantarlo doblándolo hacia arriba si levantas el brazo opuesto al giro.

8. Y claro que sí ¡utiliza la bocina! Sin abusar y sólo cuando sea necesario, pero un pequeño y rápido pitido a tiempo advertirá de nuestra presencia a quienes nos rodean en caso de peligro o confusión. No hablamos de pitar para regañar, sino de pitar para hacernos ver.



