Cómo sobrevivir a una reforma en el hogar.

Hacer una reforma en casa no siempre es algo agradable. Obras, molestias, ruidos... o decisiones que, más allá de la estética, obligan a ponerse al día de todos los detalles técnicos en cuanto a materiales, formas de trabajar, acabados y, en general, de todo aquello a tener en cuenta para cambiar la piel de nuestra vivienda. Y no hay escapatoria: tarde o temprano, renovar el inmueble se convierte en una necesidad así que, ¿por qué no aprovechar para que sea igualmente una oportunidad para sentir que reestrenamos un hogar sin mayor preocupación que prepararse para disfrutarlo?

Quien más, quien menos, se ha visto en ese momento en el que empezar a buscar una empresa que se encargue de ello. Y aquí surge la primera gran decisión, quizá la mayor: dejarse tentar por un presupuesto ínfimo que prometa rapidez, calidad y eficiencia, sin aportar garantías reales u optar por la experiencia de firmas que lleven años en el mercado y que ofrezcan una asistencia integral durante todas las fases del proceso y unos plazos reales, que se cumplen de verdad.

Tomar una decisión tan importante como la de una reforma integral es algo que no debe hacerse a la ligera. Una vez decididos a llevar a cabo tan importante obra, es fundamental conocer los principales pasos a seguir para que todo vaya sobre ruedas en la reforma de tu hogar.

Los principales elementos a tener en cuenta para que la reforma de tu hogar sea satisfactoria, aumente la calidad y funcionalidad del espacio, y por supuesto que con ello el precio del inmueble aumente también son:



Fijar las necesidades básicas y complementarias en la reforma

Antes de una reforma es importante tener en cuenta la edad del inmueble, la calidad y el estado de las instalaciones básicas como fontanería y electricidad. Una vez revisadas y anotadas las instalaciones básicas, es recomendable continuar observando las necesidades que se presentan en la vida diaria de quien vive en la casa. Es necesario sentarse a pensar el uso que daréis a la vivienda, pensar a largo plazo y anotar lo que hace falta y de lo que se puede prescindir.



Contratar a los mejores expertos

En una reforma toman parte muchos especialistas que deben coordinarse y conocer todo el proyecto al dedillo: arquitectos, contratistas, decoradores, personal de construcción? de forma que el resultado final no genere sorpresas. Es fundamental tener claro que no hay que sacrificar la calidad por el precio.



Plasmar las ideas en un papel

Esto ayudará a los expertos a entender lo que quieren sus clientes. En este momento debemos saber que serán los arquitectos y la constructora quienes tendrán que decidir finalmente sobre mover paredes, cañerías y demás, detallando con ayuda del cliente cómo quedará el plano final de la vivienda tras la reforma.



Fijar el presupuesto

El presupuesto de una reforma es quizá el tema más delicado por afrontar. Es trascendental estudiar bien los presupuestos y observar bien el presupuesto desglosado incluyendo todo lo necesario para la reforma integral, así evitaremos sorpresas en el proceso de reforma.



Cuestiones legales en las reformas integrales

Para cualquier tipo de reforma, desde reforma de un baño hasta las reformas integrales, se deben solicitar permisos y licencias de obras. Es imprescindible firmar un contrato de obra donde se garantice la calidad de los materiales y trabajos. También debe incluir el plazo de obras para asegurar que no se convierta en una obra eterna. Y por último, el contrato debe incluir el seguro de responsabilidad civil que asume la empresa, la constructora o el estudio que se encargue de las obras.

