Al menos 9 muertos y 50 heridos en un atropello en un mercado navideño de Berlín

Un camión ha irrumpido esta noche en un mercado navideño en Berlín causando un atropello múltiple que, por el momento, ha causado la muerte de nueve personas y heridas a otras 50.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un atentado, aunque no ha habido comunicación oficial al respecto. Según las primeras investigaciones, el autor del atentando es un ciudadano polaco que habría logrado huir después del atropello.

El atropello se ha producido en Breitscheidplatz, una de las zonas más turísticas de la capital alemana.

Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ