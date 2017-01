Ya son 23 los muertos en el hotel Rigopiano

Los equipos de rescate han recuperado este miércoles dos cuerpos más de los escombros a que quedó reducido el pasado 18 de enero el hotel Rigopiano, en la región italiana de los Abruzos, tras ser sepultado por una avalancha de nieve ocasionada por los terremotos del centro de Italia, por lo que son ya 23 los fallecidos.

A primera hora de la mañana, la fiscalía de Pescara ha informado del hallazgo de otros dos cuerpos, de un hombre y una mujer, por lo que solo quedan ya seis personas por localizar tras la tragedia.

Durante la jornada del martes y la madrugada del miércoles los equipos de rescate consiguieron recuperar los cuerpos sin vida de otras seis personas. Entre los últimos muertos confirmados figuraría, según los medios locales, un refugiado senegalés que trabajaba en el hotel así como el recepcionista del establecimiento.

Una semana después de la tragedia, en la que solo ha habido once supervivientes -nueve de ellos rescatados de entre los escombros y la nieve entre el viernes y el sábado-, los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso para encontrar a todas las víctimas.

"Seguimos adelante, debemos terminar el trabajo", ha sostenido el director de Protección Civil, Fabrizio Curcio, reconociendo que se trata de "un trabajo complicado".

En la misma línea se ha expresado el representante de Protección Civil en el centro de coordinación del rescate, Luigi D'Angelo. "No nos detendremos hasta que no tengamos la certeza de que no hay nadie más" bajo los escombros y la nieve, ha asegurado. "Tenemos que seguir buscando hasta el final", ha añadido.