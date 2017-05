Una familiar del ultra detenido: "La Guardia Civil le odia"

Manuela, familiar del ultra del Betis acusado de un delito de odio por agredir a un hombre en Bilbao, asegura que "es un buen muchacho" y que "respondió a una provocación", por lo que se mostró indignada por el trato de la prensa y de una Guardia Civil "que le tiene mucho odio".

"Es una persona muy buena, un chico trabajador, deportista... en Benacazón todo el mundo lo quiere", dijo, entre lágrimas, la familiar de Manuel H. P. ante las cámaras del ´Programa de Ana Rosa´, de ´Tele 5´. "Él le da la bofetada porque antes los vascos le amenazaron y le azuzaron perros y eso no lo grabó. No es un verdugo, verdugo son los que le tienen asustadito", espetó Manuela, avalando la versión que el propio acusado dio en el juzgado y criticando la actuación policial. "Lo de los 27 antecedentes es incierto. Son 27 detenciones y sólo le han juzgado dos veces. En la cárcel entró una vez, pero porque la Guardia Civil le tiene muchísimo odio. Al pobrecito le pegó un tiro la Guardia Civil y eso ustedes no lo dicen. ¿Hay derecho a que le quieran matar por no pararse en un control? Y por una bofetada lo discriminan y nos asustan a toda la familia", señaló, al tiempo que negó que tenga ideas nazis: "¿Los tatuajes? Los jóvenes se ponen de todo. Es la moda".