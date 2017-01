Kyrgios la vuelve a liar

Nick Kyrgios no para de ser noticia por sus acciones fuera de las pistas de tenis. Su última salida de tono ha tenido lugar en las redes sociales, donde el tenista a insultado a los Warriors y a Kevin Durant. Kyrgios siempre ha dicho que su deporte favorito es el baloncesto por delante del tenis y que es un seguidor de la NBA.



El australiano vio por televisión el partido entre los Golden State Warriors y los Oklahona City Thunder y decidió posicionarse con varios tweets polémicos del lado de Russell Westbrook y en contra de Durant y Curry.



"Mi sangre es verde (Boston Celtics), pero esta noche estoy con los Thunder #destroythemRUSS (destrúyelos Russell Westbrook)".



Don't even feel good for the warriors, like well done. When the king and Kyrie Erving destroy you I will be the happiest person. I hate GS.