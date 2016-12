Sharapova dice que volver a jugar significa mucho

La rusa María Sharapova, que volverá a las canchas el próximo abril tras la sanción por el positivo detectado en el último Abierto de Australia, dijo que significa mucho para ella jugar hoy un partido de exhibición frente a la puertorriqueña Mónica Puig, dada su inactividad.

"Significa mucho jugar por primera vez después de muchos meses. No he parado de entrenar desde marzo. El tenis ha formado parte de mi vida desde pequeña y no es fácil la inactividad", afirmó la tenista rusa, que se enfrentará en un partido de exhibición a Puig, la campeona olímpica de tenis femenino en Río 2016.

"Estoy emocionada de volver y ser parte de este deporte otra vez. Es algo que echo mucho de menos y no puedo esperar", expresó la también medallista de plata en las Olimpiadas de Londres 2012 al ser preguntada sobre sus deseos para el 2017.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el pasado mes de junio una sanción de dos años a Sharapova por el positivo detectado en un control que le fue realizado el pasado 26 de enero, durante la disputa del Abierto de Australia.

La jugadora explicó el pasado mes de marzo que dio positivo por Meldonium, un medicamento que consumía desde hacía diez años y que figura en la lista de sustancias prohibidas desde el 1 de enero.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció el pasado mes de octubre que la sanción de Sharapova se reducía de los 24 meses inicialmente establecidos a 15 tras el recurso presentado por la tenista rusa.

"No será fácil la vuelta", señaló Sharapova, que aseguró que necesita sentir de nuevo el tenis después de tan largo tiempo de inactividad.

Sharapova tuvo también palabras de elogio para Puig, que con su proeza en Río 2016 obtuvo la primera medalla de oro para Puerto Rico en la historia de los Juegos Olímpicos.

"Fue un logro no solo para ella, sino para todo su país. Sirvió para animar a los jóvenes a escoger un deporte, ya fuera tenis o cualquier otra cosa", agregó Sharapova, que aseguró que Puig se convirtió en una fuente de inspiración para todo los jóvenes de la isla.

"No creo que sea la persona adecuada para darle un consejo, porque ella ha logrado mucho siendo joven", aseguró Sharapova, para quien Puig "se ha rodeado de las personas correctas y cuenta con un gran equipo a su alrededor".

Puig, por su parte, resaltó que la idea de traer a Sharapova a Puerto Rico responde a que se buscaba a alguien que representara sus mismos valores y por tratarse, la jugadora rusa, de una gran embajadora del deporte a quien además admira desde pequeña.

El "Mónica Puig Invitational" se disputará hoy en el Coliseo de Puerto Rico del distrito de Hato Rey de San Juan.