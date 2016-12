Nadal: "El objetivo de 2017 es intentar ganarlo todo"

El tenista español Rafa Nadal ha afirmado que su objetivo para la próxima temporada es "estar y competir bien" para intentar ganar todos los torneos posibles, subrayando que su lesión de muñeca marcha "muy bien" y que está "muy feliz" por el nivel al que está entrenando y por como está físicamente.

"El objetivo para 2017 es estar y competir bien para intentar ganar todo lo que se pueda. Luego, no se sabe lo que va a pasar, pero voy a intentar empezar bien y si estoy sano espero tener opciones de competir por las cosas que realmente me ilusionan", dijo Nadal en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Además, señaló que su lesión de muñeca marcha "muy bien" y que está pudiendo entrenar a un nivel "alto". "Estoy feliz de como estoy entrenando y de como estoy físicamente. Espero que las cosas salgan bien. Ya tengo ganas de que llegue el día para poder probarme un poquito", apuntó.

Por otro lado, sobre la incorporación del extenista Carlos Moyá a su cuerpo técnico, manifestó que la decisión no ha sido sólo suya, sino que ha sido "consensuada" con su entrenador. Toni Nadal. "Le conozco desde hace muchos años y ante todo es muy amigo mío", indicó.

"Ha sido muy importante en mi carrera, sobre todo en los años en los que empecé. Me ayudó de manera especial y nos tenemos un gran aprecio. Sé que va a hacer todo lo posible para sumar y que las cosas vayan a mejor. Estoy muy contento de poder contar con él", agregó al respecto.

Para el balear, 2016 no ha sido su mejor año y explicó que lo recuerda como una temporada en la que "no" ha tenido mucha suerte. "No estuve jugando bien a final de año. Empecé mal el primer mes y medio, pero desde Indians Wells hasta que me tuve que retirar de Roland Garros jugando a un nivel muy bueno", subrayó.

"Desde que tuve la lesión en la muñeca, estuve dos meses sin entrenar y llegué a los Juegos Olímpicos en el último tren. Fue fantástico y tuve un nivel muy bueno a nivel individual y en dobles", agregó al respecto.

Rafa Nadal, aficionado confeso del Real Madrid, explicó acerca del Balón de Oro que ha ganado Cristiano Ronaldo que él no es nadie para opinar si es justo o no porque "lo gana quien lo gana" y que no se puede estar siempre haciendo un debate sobre eso. "Hay que personas que son las que votan y este año lo ha ganado Cristiano, hay que felicitarle", recalcó.

"También hay que felicitar a Messi por el gran año que ha hecho. Al final es un debate absurdo. Lo ha ganado quien lo ha ganado y el año que viene ya se verá quién será", sentenció.