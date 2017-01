Cara y cruz de los españoles en el Abierto de Australia

El español Pablo Carreño, 30 favorito, se impuso al canadiense Peter Polansky. Carreño, que aparece por primera vez como cabeza de serie en un Grand Slam, se alzó con el triunfo ante el canadiense, repescado de la fase previa, por 6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0 y abandono de su rival, en dos horas y 23 minutos para marcar la primera victoria española en el cuadro masculino.

El próximo rival con el que tendrá que vérselas sobre la pista saldrá del encuentro entre el británico Kyle Edmund y el colombiano Santiago Giraldo.



Roberto Bautista, 13 favorito, se deshizo del argentino Guido Pella por 6-3, 6-1 y 6-1, para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia.

Con la experiencia de haber alcanzado dos veces los octavos de final de este torneo, y tras ganar recientemente el quinto de su carrera en Chennai (India) el jugador español jugó con tranquilidad y dominó a Pella en 84 minutos, rompiéndole su servicio en seis ocasiones.

Bautista, quien ya conoce a su rival, se enfrentará en segunda ronda contra el japonés Yoshihito Nishioka, 99 del mundo, que derrotó al australiano Alex Bolt, por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-4.

"Es importante ganar igual que sean en tres o cinco sets", dijo Bautista, "sobre todo empezar bien, creo que he hecho tres sets muy buenos, he entrado con buen pié aquí, jugando con determinación y agresividad que era uno de los objetivos", señaló.

"He jugado muy completo, he sacado bien, he restado bien he jugado bien de derecha y de revés", dijo Bautista que añadió que está disponible para la eliminatoria de Copa Davis contra Croacia.

"Ya hablé con Conchita y le he dicho que estoy disponible, a menos que me pase alguna cosa rara", explicó.



El otro español que endulza esta jornada es David Ferrer, 21 favorito, quien se impuso al australiano Jasika Omar, invitado especial y 290 del mundo, por 6-3, 6-0 y 6-2 para alcanzar la segunda ronda del Abierto de Australia.

Con una gran regularidad, y sin ceder su saque una sola vez, Ferrer dominó al jugador local en 86 minutos, y ahora espera rival del duelo entre el ruso Danill Medveded y el estadounidense Ernesto Escobedo.

"Ha sido un buen partido, estoy feliz por la victoria y por volver, y por tener la oportunidad de volver a jugar ahora. Quiero ir paso a paso", dijo Ferrer sobre la pista.

Ferrer, quien ya fue semifinalista en 2011 y 2013, cumple este año su 15 participación en Australia.

Sabor amargo el que dejan Lara Arruabarrena y Feliciano López al ser derrotados por sus adversarios.

Larra Arruabarrena ha caido ante la kazaja Yulia Putintseva, 31 cabeza de serie, en la primera ronda del Abierto de Australia.

Arruabarrena cedió por 7-6 (7) y 7-6 (10) en un duro partido de dos horas y 47 minutos con 34 grados, en el que la española dispuso de cuatro bolas de set en el primer parcial y tres en el segundo.



Por su parte, Feliciano López, 28 favorito, ha perdido por 7-5, 6-3 y 7-5 en la primera ronda del Abierto de Australia. ante el italiano Fabio Fogini, quien necesitó ocho puntos de partido para deshacerse del español.

Feliciano cumplía en esta edición su 60 Grand Slam consecutivo, pero no pudo festejar con una victoria ser el segundo jugador en la historia, tras el suizo Roger Federer con 65, que más grandes ha disputado de forma consecutiva.

López anotó 13 saques directos, pero cedió su saque en seis ocasiones, y acabó con 59 errores no forzados, encajando su tercera derrota en primera ronda en Melbourne, donde ha sido dos veces octavo finalista.

Fogini se enfrentará en segunda ronda con el francés Benoit Paire, que venció al alemán Tommy Haas por 7-6 (2), 6-4 y abandono.