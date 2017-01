Carla Suárez. "Si el hombro está con dolor no jugaré Copa Federación"

Carla Suárez afirmó este miércoles tras ceder contra la rumana Sorana Cirstea en la segunda ronda del Abierto de Australia, que si el hombro "está con dolor" no jugará la primera eliminatoria de la Copa Federación contra la República Checa.

"Depende si el hombro se recupere o no", señaló Carla. "Si el hombro está con dolor no jugaré la Copa Federación. Si está bien, puede ser que juegue", dijo muy segura.

Del partido de hoy, Carla admitió que cuando se enfrenta "contra rivales que juegan un poquito más rápido" le cuesta un poquito más.

"Me falta ritmo. Ya dije que el resultado del otro día no me lo esperaba porque estoy todavía lejos del nivel que me gustaría y que se necesita para este tipo de torneos", señaló.

"Ese primer set de hoy se ha escapado por detalles. Mi mente no estaba concentrada en la tranquilidad. Estaba más pendiente del hombro, de mi estado físico, y al final eso se nota con jugadoras que ya tienen cierta experiencia, aunque de ránking no estén tan arriba", explicó Carla.

"Es una pena porque aún estando así veo que puedo competir pero te entra impotencia porque juegas con un golpe menos, y estamos en un Grand Slam", dijo.

"En Barcelona me he entrenado con chicos, no he hecho sets con chicas, y quieras que no es poco real. La realidad es que llevo jugando solo desde mi estancia aquí en Melbourne, y es poquito", razonó Carla Suárez.

"Ahora hay que hablar con el equipo e intentar que el hombro se recupere, estar con chispa y intentar recuperar el nivel lo antes posible porque el año es largo, pero desde el principio de temporada hay torneos muy importantes", señaló la española.