Muguruza ve a Coco como una seria aspirante al título

"Si sigue jugando así todos los partidos, lo es", dijo con rotundidad la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza sobre la candidatura de la estadounidense Coco Vandeweghe, su verdugo, de alzarse con el título del Abierto de Australia.



"Estoy sorprendida porque jugó de forma increíble, raramente falló, tuvo una gran actuación", dijo Garbiñe quien no se mostró decepcionada por la suya. "No tengo quejas por mi juego, cuando alguien juega contra un rival así es difícil. Coco jugó muy bien en general y fue la mejor sin duda", dijo.

"Estaba intentando hacer alguna cosa para sacarla de su zona de confort, pero todo lo que intenté no funcionaba, y me lo ha sabido devolver un poco mejor", explicó la campeona de Roland Garros. "Era un poco de frustración porque estaba dándolo todo y el marcador reflejaba una diferencia", dijo Muguruza, que al final sintió como se le escapaba una gran oportunidad.

"Me deja un poco vacía", dijo sobre la derrota, "aunque no me reprocho nada del partido". He hecho todo lo que he podido, me he entrenado bien, y ella lo ha hecho muy bien, con muy pocos errores, no le voy a dar más vueltas", zanjó.

Garbiñe afirmó estar en la primera eliminatoria de dicha competición, la cual será del 11 al 12 de Febrero en Ostrava, y en la que se enfrentará a la República Checa, defensora del título.

"En teoría, sí voy a jugar la Copa Federación, mi respuesta es sí", señaló la tenista nacida en la ciudad de Caracas, que en días anteriores siempre se había mostrado positiva para participar en este enfrentamiento, aunque dependiendo de como fueran sus lesiones en el primer grande de la temporada.