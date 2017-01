Nadal: "Quería cambiar algo que no funcionó en el partido anterior"

Rafael Nadal destacó de su partido contra el canadiense Milos Raonic en el Abierto de Australia su concentración y actitud mental, "despierta en todo momento", la capacidad de mejorar al resto, que corrigió con respecto al duelo anterior en Bisbane, y la dinámica positiva que lleva este año, con diez partidos ganados y uno solo perdido.

"Quería cambiar algo que no funcionó en el partido anterior", dijo sobre su derrota en Brisbane contra Raonic. "Si algo no está roto no lo arregles, y si está roto arréglalo", señaló. "En Brisbane aquella parte del juego estuvo roto, porque en muchos momentos no tocaba la pelota al resto".

"He restado adelante y ha salido bien", aclaró. "No hay que apuntarse medallas ni sacar pecho ni nada", subrayó Nadal. "Podía haber salido mal, pero he tenido la decisión de cambiar las cosas y es buen signo tener la mente abierta para querer hacer cambios".

Nadal se sintió complacido con la victoria. "No he perdido ninguna vez la concentración, ni el saque durante el partido, con pocos puntos de rotura, y con un jugador agresivo al resto", dijo.

"He estado muy bien, he sacado solido y bien en el segundo saque. La concentración y la actitud mental despierta en todo momento ha sido muy, muy buena. He aceptado los momentos complicados sin poner ninguna mala cara, ni nada. Y he luchado para el siguiente punto nada más", resumió.

Nadal restó importancia a que haya tres jugadores en semifinales con revés a una mano. "Al fin y al cabo son tres reveses a una mano muy buenos. Son jugadores que tienen éxito así. Uno ha ganado 17 Grand Slams (Federer), otro tres (Wawrinka) y después otro que tras pasar algo en algún año de su carrera, no ha estado donde todos esperábamos que iba a estar (Dimitrov) pero lo ha dejado atrás".

"Ha empezado el año a un nivel altísimo y ganando a rivales de gran nivel y está en semifinales y es un candidato a luchar por todo este año. Es solo un dato", dijo sobre el búlgaro, su próximo rival.

De Dimitrov y su duelo en los cuartos de final en estas mismas pistas, Nadal dijo que ahora es diferente. "Fue en el 2014, yo era número uno del mundo. Yo he empezado aquí nueve, él está en una clara ascensión va a ser 'top ten' dentro de nada y luchará por las primeras posiciones este año", señaló.

"Son situaciones y momentos distintos. Es un jugador fantástico y soy consciente de que tengo que jugar muy concentrado, intentándole apretar porque está cometiendo muy pocos errores y golpeando muy bien, con derecha y revés", prosiguió.

También se mostró escéptico porque tres de los semifinalistas tengan más de 30 años. "Es lo que es, y así está. Hay una nueva generación buena, que puede estar ahí, pero en este torneo no han estado ahí. Veremos lo que pasa más adelante", dijo.

"Todas las victorias son importantes y en los grandes aún más", añadió con esperanzas. "Le da confianza a uno y también es bueno que con el trabajo vayan saliendo las cosas, y yo he trabajado bastante", dijo. "Estoy satisfecho con todo lo que he hecho y la actitud".

"Es algo que me llena de satisfacción y después de un tiempo sin estar ahí, estar de nuevo es bonito, y para mi que he estado lesionado la ultima parte, y que defiendo todos los puntos en los primeros seis meses, todo lo que sea sumar a principio de año es importante", recalcó sobre su recuperación en la lista.

"Partidos como los que he jugado en este torneo me ayudan a salir a la pista con más tranquilidad con más confianza", dijo esperanzado. "Tengo otra oportunidad de competir en un partido importante en día y medio. Espero estar preparado para ello".

"Este año llevo una buena dinámica, gané tres partidos en Abu Dabi, aunque no sea oficial, en Brisbane, dos y perdí uno, y aquí llevo cinco ganados. Son diez ganados y uno perdido, una dinámica positiva para mi y hay que intentar luchar para mantener bien mental y de exigencia, y ojalá que físico también" dijo Nadal.