Venus sobre su hermana Serena: "Es una gran campeona y una persona increíble"

Venus Williams dijo este sábado sobre su hermana Serena que es una gran campeona sobre la pista y fuera de ella una persona increíble, tras disputar ambas la final del Abierto de Australia.

"Me encanta ver a una Williams con un trofeo, es algo maravilloso", dijo Venus que señaló que las dos no están buscando ser una historia única en el deporte. "No creo que Serena y yo estemos buscando la más grande historia en el deporte, solo vamos tras nuestros sueños", señaló.

"Estoy muy feliz porque ella ha sido capaz de lograr el 23, porque hay 22 detrás que había ganado antes", dijo sobre el récord de Serena en cuanto a títulos del Grand Slam.

"Es una campeona sobre la pista. Sabe como alcanzar el siguiente nivel. Y fuera de la pista es una persona increíble, y una hermana genial. No puedo pedir mucho más", dijo encantada.

"Es un gran comienzo de año y estoy esperando cómo se dará el resto", comentó sobre su temporada. "Este es mi segundo torneo y hay mucho trabajo esperando. Espero el número tres, el cuatro", dijo Venus, que confirmó que no participará en la primera ronda de la Copa Federación en Maui (EE.UU.), contra Alemania el 11 y 12 de febrero porque ha sido "una dura semana aquí".