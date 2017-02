La ITF multa con 6.500 euros a Shapovalov por su pelotazo al juez de silla

La Federación Internacional de Tenis (ITF) multó con 7.000 dólares (más de 6.500 euros) al canadiense Denis Shapovalov tras ser descalificado en su partido ante el británico Kyle Edmund por "comportamiento antideportivo" por dar un pelotazo "sin intención" al juez de silla de la eliminatoria de la Copa Davis.

La frustración tras perder un punto del quinto punto de la eliminatoria de la competición llevó al joven jugador de 17 años a golpear con fuerza una pelota hacia fuera de la pista con tan mala suerte de que esta golpeó en el rostro de Arnaud Gabas. Inmediatamente, el juez Brian Earley decidió descalificarle por esta acción.

La ITF reiteró este lunes que el jugador "no pretendió golpea" al juez de silla y que "personalmente se disculpó con él tras el incidente", por lo que no se tomarían más acciones en su contra. Gabas pasó pruebas en un hospital de Ottawa para ver el posible daño en su ojo izquierdo y que demostraron que no había daño en la córnea o en la retina.

Shapovalov no ocultó su culpa en el incidente y aseguró que cometió un acto "muy poco profesional e inexcusable". "En el calor del momento después de perder un juego perdí el control de mis emociones y golpeé la pelota con la intención de sacarla fuera de la pista. Desafortunadamente y absolutamente de forma no intencionada, golpeé al juez de silla Arnaud Gabas", escribió en las redes sociales.

"No hay excusa para este comportamiento y asumo completamente mi acción. Lo siento mucho por el señor Gabas ante el que me disculpé personalmente. Siento mucho haber decepcionado a mis compañeros y a mi país. Me disculpo ante todos los aficionados y mis patrocinadores. Me siento avergonzado de este comportamiento antiprofesional y aceptaré las consecuencias. Prometo que aprenderé de ello y que no volverá a suceder. Espero que los chicos me puedan perdonar", sentenció.