Nadal: "Tengo la convicción de que va a ser un gran año"

El tenista español Rafael Nadal dijo tener la "convicción" de poder vivir "un gran año" en 2017 tras jugar la final del primer 'grande' de la temporada, el Abierto de Australia, además de asegurar que ha "disfrutado muchísimo" durante el mes de enero en una charla celebrada en el auditorio Palexco de A Coruña.

"Ha sido un mes en el que he disfrutado jugando al tenis y he dado un paso adelante. Estoy con mucha ilusión y creo que puede ser un gran año", dijo Nadal en un acto organizado por el Banco Sabadell, uno de sus patrocinadores.

El de Manacor repasó su último mes y afirmó que le satisface "mucho más" ganar un partido de "cuatro horas" que uno de "una hora". "El cuerpo se queda mucho más desagradecido, pero la mente no. Hay muchas manera de jugar, pero te quedas satisfecho si has competido bien y has jugado sin altibajos", repasó su actuación en Melbourne.

"Cuando uno trabaja en casa, que es lo que no se ve, con autoexigencia y dedicación, luego ves que estás capacitado para competir contra ellos y que vas bien con la cabeza. Ese es el momento de decir que 'vale la pena' todo lo que se ha hecho", agregó el número seis del ránking ATP.

Además, Nadal fue preguntado por otros asuntos, como los impuestos que paga al residir en España. "A nivel de gestión de patrimonio sí que quizá sería mejor irse a otro país con condiciones más beneficiosas, pero donde soy feliz es en España, con mi familia y amigos", indicó.

"En otro país tendría el doble de dinero, pero sería la mitad de feliz. El dinero no compra la felicidad", espetó el balear antes de ser preguntado si le gustaría ser "algún día" presidente del Real Madrid. "No creo que el Real Madrid me necesite para nada y además tenemos un gran presidente", dijo Nadal, reconocido seguidor merengue, "pero si me preguntas si me gustaría te digo que sí".

"Nunca se sabe lo que puede pasar. Todo el mundo sabe que soy un apasionado del fútbol y el Real Madrid es mi equipo. Hablar de eso ahora es una utopía, pero si me lo preguntas, claro que me gustaría ser presidente. Aun así, estamos muy bien como estamos, tenemos un gran presidente", finalizó.