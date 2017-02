Toni Nadal: "Cuando Rafael juega sin dolor recupera el nivel"

Toni Nadal, el entrenador y tío del tenista español Rafael Nadal, analizó el buen inicio de temporada de su pupilo y aseguró que la recuperación de su buen nivel responde a que no tiene problemas físicos de los que preocuparse.

"Hacía años que Rafael estaba estresado por los problemas físicos. No puedes entregarte del todo en la pista, no puedes tener la mejor actitud en la pista y pierdes demasiada confianza", relató Toni en una entrevista que hoy publica el diario francés L'Équipe.

El entrenador de Nadal se refirió a los problemas que su sobrino ha arrastrado "en la mano, en la rodilla, en el pié" que acaban de tener "más importancia que la fuerza". "Pero desde que ha podido jugar al tenis sin dolores, enseguida recuperó un buen nivel", aseguró Toni, que también destacó "el aporte" de Carlos Moyá, incorporado al equipo de trabajo.

Para el técnico, Nadal demostró en Australia que "ha recuperado su juego" porque hizo "un buen torneo, tuvo una buena actitud y disputó buenos partidos", por lo que concluyó que "estuvo cerca de su mejor nivel, tanto a nivel mental como tenístico".

Sobre la final perdida contra el suizo Roger Federer, aseguró que "estuvo cerca" de ganarla y que, en otras ocasiones, "estuvo cerca de perder y acabó ganando". Toni señaló que el helvético jugó un gran torneo, "falló menos de lo habitual y mantuvo su decisión de golpear la bola más plana".

Pero señaló que también se vio beneficiado por las condiciones, no tanto por la pista, que consideró que no era tan rápida como muchos decían, sino por jugar de noche. "Jugar de noche benefició a Federer porque la bola no bota tan alta y puede anticipar más fácilmente", analizó.

El entrenador reconoció que a principios de la pasada temporada cometieron el error de cambiar el cordaje de la raqueta del tenista con el objetivo de "ganar en potencia", pero, en realidad, "lo único que se ganó fue una pérdida de confianza".

En cuanto a la prematura eliminación en Australia de los dos mejores tenistas del ránking, el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, Toni lo consideró "una sorpresa". "Pero no es más que un torneo, hay que esperar para ver qué sucede. No saquemos conclusiones precipitadas. Para mí, los favoritos de los próximos grandes eventos de la temporada 2017 siguen siendo Djokovic y Murray", señaló.