Feliciano López: "Estoy en contra de los tiempos médicos en el tenis"

Feliciano López, número 28 del mundo, afirmó este martes que está "en contra de los tiempos médicos" durante los partidos, puesto que "se abusa" de una norma que permite jugar con ella para interés de los participantes. "Estoy en contra de los tiempos médicos porque se abusa de ellos. La norma deja muy abierto el tema porque un jugador, si es honesto, no va a parar un partido, pero otro puede hacerlo y al final son casi diez minutos", aseguró el toledano.

Es habitual ver en algunos partidos como el jugador que va abajo en el marcador gana un poco de tiempo parando el envite aludiendo problemas físicos. Feliciano piensa que eso no es deporte: "Parar un partido por una lesión no debería de poder hacerse. Cuando uno tiene un problema se va y ponen a otro. En tenis se permite un poco la norma y esa forma de actuar, no digo de manera antideportiva, pero sí de jugar con la norma".

Precisamente el jugador toledano acarrea problemas en un hombro desde el principio de la temporada. Según apuntó, parece estar recuperado totalmente: "Acaba de empezar el año, pero para mí no lo ha hecho de la mejor manera porque tuve el problema en Australia y he estado dos o tres semanas parado sin poder hacer nada. Desde Montpellier y Rotterdam he jugado sin dolor y ojalá pueda competir todo el año sin problemas y hacer una buena temporada. La salud en el tenis es lo más importante".

Feliciano López será uno de los participantes en el 'Tie break tens', un torneo solidario que se celebrará en Madrid el 4 de mayo, que contará con un formato innovador a diez puntos y en el que competirán ocho hombres y ocho mujeres de los circuitos ATP y WTA. "Me parece bien este tipo de formatos. A cinco sets los partidos son emocionantes, se llega a una épica final, pero a lo largo del tiempo se pierde a veces la intensidad", comentó el español.