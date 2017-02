Garbiñe Muguruza: "Estoy un poco decepcionada"

La española Garbiñe Muguruza, quien este martes se retiró del torneo de tenis de Dubai por una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, aseguró que está "un poco decepcionada" por este contratiempo.

La vigente campeona de Roland Garros abandonó con un desfavorable 4-1 en el primer set del partido ante la ucraniana Kateryna Bondarenko, su rival en la segunda ronda.

Garbiñe Muguruza ya arrastraba molestias en la zona desde su segundo partido en Doha y en los dos últimos días de entrenamiento se agudizó el dolor, según informó su gabinete de prensa.

"Después del segundo partido de Doha al volver al hotel empecé a notar molestias en el tendón de Aquiles izquierdo. A la mañana siguiente el dolor se agudizó y las molestias han seguido desde aquel día", comentó Muguruza.

En su estreno en el torneo de Dubai, la jugadora de origen caraqueño se vio limitada en el servicio.

"Hoy me molestaba especialmente al sacar, ya que es el pie sobre el que caes y me impedía moverme de lado a lado, lateralmente. Es un dolor muy agudo que me impide moverme", se justificó Garbiñe Muguruza en rueda de prensa.

La española, séptima en la clasificación mundial, se mostró "un poco decepcionada" por haber fallado en dos torneos que para ella eran "importantes".

La tenista regresará mañana a Barcelona, donde se someterá a una resonancia para conocer el alcance de la lesión.