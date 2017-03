Habrá duelo Nadal-Federer; Muguruza accede a cuartos de final

Rafa Nadal y Roger Federer protagonizarán mañana, miércoles, un nuevo capítulo dentro de una de las mayores rivalidades que ha dado el tenis, y tendrá como escenario Indian Wells, donde la española Garbiñe Muguruza logró hoy el pase a cuartos de final.

Nadal se deshizo de su compatriota Fernando Verdasco en la tercera ronda de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, por 6-3 y 7-5 en una hora y 30 minutos.

Ese resultado deja los emparejamientos directos entre ambos en una marca de 16-3 a favor de Nadal. La última victoria de Verdasco sobre el de Manacor llegó en el Abierto de Australia del año pasado. El desierto californiano también les enfrentó en 2016 con victoria de Nadal por 6-0 y 7-6(9).

Por su parte, Federer doblegó al estadounidense Steve Johnson por 7-6(3) y 7-6(4) en una hora y 34 minutos y reeditará mañana la reciente final del Abierto de Australia, en el que será el enfrentamiento número 36 entre dos de los mejores tenistas de la historia.

Asimismo, el argentino Juan Martín del Potro se despidió del campeonato al caer derrotado en tercera ronda contra el serbio Novak Djokovic por 7-5, 4-6 y 6-1 en dos horas y 18 minutos. El tenista serbio, a pesar de los 13 puntos de saque directo obra de su rival, se enfrentará en octavos de final al australiano Nick Kyrgios, que se impuso por 6-3 y 6-4 contra el alemán Alexander Zverev.

"Fue el peor partido que he jugado en todo el año, así de simple", admitió Zverev, de 19 años. "Mi servicio fue absolutamente horrible y me resto fue absolutamente horrible. Desde la línea de fondo estuve horrible. No hice ni una sola cosa bien", añadió.

En el cuadro femenino, Muguruza accedió a cuartos de final tras vencer a la ucraniana Elina Svitolina, la cual llevaba una racha de 15 partidos sin conocer la derrota, por 7-6(5), 1-6 y 6-0 en una hora y 53 minutos.

"Fue un partido muy difícil", reconoció la hispano-venezolana. "Sabía que sería duro, pero también que le pondría las cosas difíciles a ella. Estoy muy contenta con mi actuación. No era nada fácil", afirmó.

Su próxima rival será la tenista número tres del mundo, Karolina Pliskova, que se clasificó tras una lesión sufrida por Timea Bacsinszky cuando la checa iba ganando por 5-1 en el primer set.

Por último, las checas Lucie Hradecka y Katerina Siniakova doblegaron en los cuartos de final del dobles a la española Lara Arruabarrena y Chen Liang por 6-4 y 6-0.