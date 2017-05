Djokovic sufre pero resuelve ante Almagro

El serbio Novak Djokovic inició la defensa de su título en el Mutua Madrid Open con una complicada victoria sobre el español Nicolás Almagro, por 6-1, 4-6 y 7-5, en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica y lograr los octavos de final.

De regreso a la capital española donde el pasado año derrotó al británico Andy Murray en la final, para ganar por segunda vez este título (2011 y 2016), el exnúmero uno del mundo se impuso en dos horas y 15 minutos, después de ceder el segundo parcial y remontar un 3-0 adverso en el tercero, y estar a un solo juego de la derrota.

Pero al final, tras ir abajo 5-4, 'Nole' ganó los últimos tres juegos consecutivos para firmar la quinta victoria sobre Almagro, 76 de mundo e invitado especial de la organización.

"Buenos días a todos", se atrevió luego Djokovic en español, "siempre es un gran placer estar aquí, me alegro de competir y jugar, y gracias por la atmósfera de hoy y el apoyo que me han dado, y ojalá hayan disfrutado", dijo el serbio a pie de pista.

"Almagro es un jugador muy potente y con mucha calidad sobre esta superficie. He tenido mucha suerte de ganar este partido", continuó en español. "El 3-0 del último set era una situación no muy buena, he estado muy concentrado y he tenido suerte", dijo Djokovic, que luego se atrevió a cantar el cumpleaños feliz a Manolo Santana, director del torneo que hoy cumple 79 años.

El serbio se medirá en octavos con el ganador del encuentro entre el español Feliciano López y el francés Gilles Simon.