Nadal, Djokovic y Murray apoyan el proyecto con Piqué de un torneo mundial de tenis

El nacimiento de un nuevo torneo de tenis, que podría hacer sombra a la Copa Davis como Campeonato del Mundo, copó las preguntas de las ruedas de prensa este jueves en el Mutua Madrid Open, donde los mejores tenistas reunidos en La Caja Mágica, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafa Nadal, mostraron su apoyo a un proyecto en el que está implicado el futbolista del Barça Gerard Piqué.

"Sé desde hace tiempo que había un grupo que Piqué estaba metido que quería montar una competición de Campeonato del Mundo que sería muy bonito e interesante poder competir por nuestro país. El formato es en 10 días todo en una sede. Es una iniciativa fantástica que ojalá suceda", dijo Nadal.

El de Manacor, el último en jugar, cerró el círculo de un 'Big 3' contento por la iniciativa conocida esta semana a raíz de la visita del jugador del FC Barcelona al torneo madrileño este lunes y martes, para avanzar en su proyecto tenístico. Nadal sin embargo explicó que la iniciativa tiene un amplio grupo detrás y que personalmente no ha tratado con el jugador culé.

"No conozco a Piqué, no he hablado con él, ni creo que Piqué sea el capo de esto ni de nada, es parte de un grupo y estoy feliz que tanto él como este grupo quieran invertir en nuestro deporte", dijo el balear, que además no quiso hablar mal de la Copa Davis, aunque sí reconoció que desde la Federación Internacional de Tenis (ITF) no se ha trabajado durante mucho tiempo en actualizar un formato muy criticado por los jugadores.

"La Copa Davis es una competición que he tenido la suerte de competir durante muchos años y me ha dado momentos únicos de adrenalina y felicidad que nunca olvidaré. Desde la ITF hay una nueva presidencia que va intentar hacer cosas. Durante unos años han mandado unos señores que han hecho que la Davis se quedara parada en el tiempo", afirmó tras ganar a Nick Kyrgios.

Por su parte, Djokovic reconoció que habló esta semana con Piqué. "Sí, hablé con Piqué. Es un gran tipo y tengo un respeto enorme por lo que ha logrado como jugador de fútbol. Ver a uno de los mejores futbolistas venir al tenis y tratar de apoyarlo personalmente y además a través de un modo empresarial sólo puede traer cosas positivas a nuestro deporte", indicó en rueda de prensa, tras su victoria en octavos de final ante Feliciano López.

"Hemos hablado en el pasado varias veces, pero no puedo revelar lo que hemos hablado porque muchas cosas no son oficiales aún. Hay varias ideas y proyectos en proceso en los que él está también implicado, pero aún no sabemos si saldrán adelante. Depende de muchas cosas. El mundo del tenis es muy complicado", añadió, agradeciéndole que emplee "su tiempo y energía para tratar de mejorar el tenis".

'Nole' no dio más detalles del proyecto que busca forma y al cual se refirió también Feliciano en su rueda de prensa. "Es una idea buena, algo parecido a la World Cup, un formato bonito que había antes de Roland Garros. Los cambios del calendario hicieron que el torneo dejara de tener a los mejores. La idea es hacer algo parecido, buscar una semana que sea la mejor sería fantástico", explicó el toledano.

Del mismo modo, Andy Murray, que tropezó en su segundo partido en Madrid ante el croata Borna Coric, también mostró su deseo de que este proyecto vea la luz. "He tratado de hablar con él (Piqué) varias veces, nos hemos intercambiado mensajes. Hacer cosas nuevas en el tenis no es fácil, hay muchos obstáculos. Creo que es una idea emocionante que si resulta será muy bueno para el tenis porque el tenis necesita un torneo como este", finalizó.