Roberto Bautista: "La sombra de Nadal es muy grande"

El español Roberto Bautista acompañará a Rafael Nadal en la segunda semana de Wimbedon, en su caso a la búsqueda de sus primeros cuartos de final en un Grand Slam, algo que le hace especial ilusión.

El jugador castellonense, ganador este año de su quinto título en Chennai, se ha ganado a pulso esta comparecencia, especialmente tras vencer al japonés Kei Nishikori, y sumar así su segunda victoria ante un "top ten" (Juan Martín del Potro en el Abierto de Australia en 2014 cuando el de Tandil era cinco del mundo).

En una entrevista con EFE, Bautista recuerda como ha influido la figura de Rafael Nadal en su trayectoria y en la de otros jugadores españoles. "Su sombra es muy grande", ha señalado, y como disfruta de Wimbledon, "jugar aquí es especial".

- ¿Cómo se hace para ganar a Nishikori en una superficie como esta?

- Para ganar a un 'top ten' en un Grand Slam hay que jugar muy bien. He hecho un gran trabajo, he metido mucha presión a Nishikori en el resto y he intentado mandar mucho, y sobre todo desde el fondo de la pista. Y la verdad es que mi tenis ha respondido. Son victorias especiales, es muy difícil lograrlo. Ellos se juegan mucho en estos torneos. Y he tenido que jugar muy bien para ganarlos.

- ¿Qué significa Wimbledon para usted?

- Wimbledon es un torneo muy importante. Los cuatro Grand Slams lo son pero jugar aquí es especial. Disfruto y mucho jugando en la hierba de este club, y estoy muy contento de poder estar en la cuarta ronda otra vez.

- ¿Tiene más valor una victoria en este Grand Slam, debido a la hierba?

- No, creo que no. Estar en la cuarta ronda de un Grand Slam es una buena noticia, sea donde sea, y a ver si esta vez puedo pasar esta cuarta ronda y jugar un buen partido contra Marin Cilic.

- ¿Por qué no ha conseguido nunca alcanzar los cuartos de un grande?

- He tenido muchas oportunidades pero también rivales muy complicados. Djokovic en su mejor estado de forma, Federer, Nadal, pocas veces he tenido un rival asequible. Con Milos Raonic estuve cerca de la victoria. Lo que tengo es que seguir trabajando y confiando en mi tenis. Es por donde tengo que tirar. A ver si va bien mi partido de cuarta ronda y puedo pasar esa barrera.

- ¿Se ve con posibilidades ante Cilic?

- Viene jugando muy bien en las últimas fechas, se le da bien la hierba. Va a ser un rival complicado, es un jugador que saca muy bien. Le gané el año pasado en Australia, y eso me tiene que dar confianza. Debo tener fe en que si hago un buen partido voy a estar cerca de la victoria.

- ¿Qué representa para usted la figura de Rafael Nadal?, ¿se siente usted a la sombra de él?

- La sombra de Rafa es muy grande. Lo que ha hecho él es increíble. No hay nada comparable a lo que ha conseguido y, por supuesto, por él somos grandes jugadores, y España tiene una cultura de tenis, y gracias a Dios muchos jugadores buenos. Estoy encantado de estar a la sombra de Rafa el máximo de años posibles.

- ¿Avanzar más en Wimbledon es un espejismo?

- No quiero pensar más allá, sería un error. Tengo que descansar bien, el partido ha sido muy exigente física y mentalmente , hacer una buena recuperación y pensar en ese partido. Si lo juego bien, tendré mis opciones.