Djokovic puede perderse el resto de temporada por una lesión

El tenista serbio Novak Djokovic, que ocupa la cuarta posición de la ATP, no podrá entrenarse en al menos seis semanas debido a una lesión en el codo, y no se excluye que se pierda el resto de la temporada, aseguró hoy la prensa deportiva serbia. "Debe permanecer inactivo de seis a doce semanas", declaró Zdenko Milinkovic, cirujano experto en ortopedia y médico del equipo serbio de la Copa Davis, al diario deportivo Sportski zurnal. El galeno explicó que, en ese período, el ex número uno del mundo no podrá entrenar con la raqueta, aunque sí "trabajar en los demás aspectos, como la condición física".

Según el diario, es casi seguro que Djokovic no podrá participar en el Abierto de Estados Unidos, que comienza a finales de agosto, ni jugar para el equipo serbio en la semifinal de la Copa Davis contra Francia, a mediados de septiembre. Es de esperar, indica el rotativo, que Djokovic decida sacrificar el resto de la temporada para recuperarse bien de la lesión que sufre desde hace un año y medio, y en tal caso podría descender a la posición 15 del ránking mundial. Milinkovic, uno de los médicos consultados por Djokovic sobre su situación, indicó que el tenista tiene un moratón óseo debido a la gran actividad y poco descanso. "Los síntomas se van atenuando", declaró el médico, y señaló que una intervención quirúrgica sería "una última opción".