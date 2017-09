McEnroe asegura que Del Potro "puede ganar" a Nadal

Madrid, 8 sep (EFE).- El estadounidense John McEnroe aseguró que el argentino Juan Martin del Potro "puede ganar" al español Rafael Nadal en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos ya que "tiene esa actitud que se necesita".

"Nadal ya sufrió contra él cuando el argentino ganó el título aquí y además ha perdido sus dos últimos enfrentamientos, así que Rafa sabe que Del Potro es extremadamente peligroso", explicó el extenista y ahora comentarista de Eurosport.

"La buena noticia para Rafa es que está empezando a jugar mucho mejor. Tuvo problemas en las tres primeras rondas, sobre todo al principio de los partidos, pero se repuso y empezó a jugar muy bien", añadió.

El cuatro veces ganador del Abierto de los Estados Unidos, explicó que el tenista de Manacor quiere "ganar el título con todas sus fuerzas" y "acabar el año como número 1".

"Si hubieras apostado a que Rafa y Roger iban a acabar el año como número 1 y 2 del mundo, habrías ganado mucho dinero. A pesar de su grandeza, parecía que iban en la dirección equivocada, así que esto ha sido un impulso fantástico para el tenis, especialmente con las lesiones de Novak Djokovic, Andy Murray y otros jugadores", apuntó.

"Siempre ha sido un jugador muy popular en el vestuario y uno de esos tipos contra los que no quiere jugar ningún jugador importante. Puedes ver los motivos después del partido con Roger. Él maneja esos partidos a la perfección. Le vimos jugar contra Thiem en octavos de final, estaba fuera pero no quería perder el partido y encontró la forma de ganar", comentó sobre Del Potro.

Eso sí, también da las claves que podrían llevar a Nadal a la victoria: "Tendría que hacer un partido muy físico, pero es más fácil decirlo que hacerlo cuando tienes delante a un Del Potro que tiene un gran golpe de derecha y manda con el saque".

"Pero luego su revés no es tan bueno, el golpeo de derecha de Rafa es muy alto y eso lo beneficiará, así que va a ser interesante ver cómo maneja esa situación Del Potro. En el pasado ya le inquietó y espero un partido muy parejo", manifestó.

McEnroe también habló sobre la otra semifinal entre Pablo Carreño y el sudafricano Kevin Anderson: "Carreño va a estar fresco físicamente. Anderson pega más fuerte y es más peligroso, así que creo que sea quien sea el ganador del otro partido, preferiría jugar la final con Carreño".

"Si Anderson gana, es un jugador que te puede hacer daño y es muy agresivo, y creo que es así como le va a jugar a Pablo. Para mí el sudafricano es favorito", reconoció.

Para McEnroe, el tenista de 26 años nacido en Gijón "es un jugador que no te regala nada". "Ha jugado de manera tan consistente que ha conseguido alcanzar el top 20, lo que es un resultado fantástico para él, mejor quizás de lo que él mismo esperaba", dijo.

"El hecho de que las pistas estén más lentas este año le ha ayudado. Además, se ha enfrentado a cuatro rivales procedentes de la fase previa en las cuatro primeras rondas y después en cuartos, con Diego Schwartzman, así que no pudo tener un mejor sorteo. Ahora está aquí para darlo todo y no tiene nada que perder", añadió sobre Carreño.