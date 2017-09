Cilic vence a colombiano González y da el primer punto a Croacia en la Copa Davis

Bogotá, 15 sep (EFE).- Marin Cilic, número cinco del ránking ATP, venció este viernes sin dificultades por 6-1, 6-4 y 6-1 al colombiano Alejandro González y le entregó a Croacia el primer punto en la serie de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputa en Bogotá.

El croata tomó ventaja en el encuentro desde el tercer juego del primer set, cuando rompió el saque de González, 484 en el escalafón mundial, y comenzó a marcar diferencias con su fortísimo saque.

La estrella balcánica se llevó el primer set con un contundente 6-1 en el que superó a su rival con sus precisos tiros y respuestas rápidas a los ataques del colombiano, a quien le pesaron los errores no forzados que cometió.

Sin embargo, el segundo set fue diferente porque González reaccionó y lo puso contra las cuerdas.

Cilic quebró el servicio del colombiano cuando el set iba 2-2 pero el colombiano se recuperó y complicó a su rival.

No obstante, el croata volvió a causar estragos con su notable saque y se llevó el set 6-4 ante un contrincante que no pudo quebrar el servicio contrario.

En el último set, el balcánico no tuvo piedad con su rival, que a pesar de eso lo exigió en algunos lances.

El encuentro concluyó con un 6-1 contundente a favor de Cilic, que revalidó en el primer duelo el favoritismo de su equipo en la serie.

Para el colombiano, lo más difícil del encuentro fue contrarrestar "el saque de Cilic" y "poder ponerle presión a la bola cuando sacaba".

"Cuando uno va ganando los juegos de saque tan fácil, uno se siente a la hora de recibir más tranquilo, y siento que eso pasó con él de hoy", dijo González en rueda de prensa.

Asimismo, aseguró que debió arriesgar más para vencer a un rival que, consideró, jugó "muy bien".

"Empezó jugando muy bien, con su servicio no me daba opciones y cuando yo sacaba me las ponía todas en juego. Hubo momentos en los que debí haber arriesgado más pero bueno, a lo mejor estuve un poco errático al principio. A partir del segundo set lo pude hacer y doy mérito a él, que no me dejó acomodarme en todo el partido", dijo.

El segundo partido de la jornada lo disputan Santiago Giraldo y Franko Skugor, que a última hora fue confirmado como reemplazo de Viktor Galovic, quien acusa problemas en la espalda.

Este sábado la dupla Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla se medirá en dobles ante la de los croatas Skugor y Nikola Mektic.

El domingo, Cilic se enfrentará con Giraldo y González con Galovic -si se recupera de su lesión- o a Skugor.