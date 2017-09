Croacia vence de remontada en dobles y toma ventaja 2-1 en la Copa Davis

Bogotá, 16 sep (EFE).- La dupla conformada por Marin Cilic y Nikola Mektic puso a Croacia en ventaja por 2-1 en la serie de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis, al ganar este sábado el partido de dobles frente a la pareja colombiana compuesta por Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla.

Los balcánicos se impusieron en una gran remontada con parciales de 5-7, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-4 en un duelo que se extendió por más de cuatro horas en la cancha de arcilla de la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá.

En el comienzo del encuentro ambas parejas presentaron sus credenciales. La croata hizo daño con sus fortísimos saques, especialmente los de Cilic, número cinco del ránking ATP, mientras que la colombiana mostró una notable sincronización en sus movimientos.

Así fue que la primera manga la desequilibró Colombia a su favor al quebrar el servicio contrario en el undécimo juego, cuando iba 5-5 y ninguno de los dos equipos parecía imponerse en el trámite del encuentro.

Para la segunda, sudamericanos y balcánicos mantuvieron la paridad del set inicial y no lograron sacar ventajas.

Por ello se definió en un "tie break" en el que los colombianos mostraron su mejor juego y consiguieron quebrar en un servicio de Cilic, quien hasta ese momento había sido determinante con su saque, para llevarse el set por 7-6.

La reacción de los visitantes llegó en la tercera manga cuando quebraron el servicio en el segundo juego y luego mantuvieron la ventaja para ganar por 6-4.

El embiste de Croacia continuó y los colombianos no reaccionaron bien porque empezaron a cometer errores no forzados que favorecieron a la pareja croata, que al contrario se mostró eficaz y contundente en sus ataques para imponerse por 6-2 en la cuarta manga.

En el set de cierre, Colombia reaccionó y volvió a emparejar el partido pero al final, Cilic y Mektic quebraron el undécimo juego y se llevaron una victoria apretada ante un rival que desaprovechó sus mejores momentos del encuentro.

El número cinco del mundo aseguró en una rueda de prensa que el partido se desequilibró para Croacia cuando Falla bajó su nivel.

"Durante el todo el partido mantuvimos la estrategia pero cuando terminó el segundo set sentimos que estábamos perdiendo, eso fue duro para nosotros. Luego, trabajamos en mejorar la devolución y en poner presión a los colombianos. Falla estaba jugando increíble y para nosotros fue esencial que bajara el nivel", manifestó Cilic.

Por su parte, Falla cree el encuentro se decantó porque en el momento en que Colombia bajó su nivel, los croatas mejoraron.

"Al inicio estábamos poniendo mucha presión con la devolución, pero creo que bajé un poquito y eso se sintió bastante", aseguró el tenista local.

Falla agregó que en el cuarto set pudieron quebrar el servicio de Croacia pero no aprovecharon la oportunidad.

El clasificado al Grupo Mundial de la Copa Davis se definirá este domingo con los partidos Marin Cilic-Santiago Giraldo y Alejandro González-Viktor Galovic, que de no recuperarse de su lesión de espalda podrá ser reemplazado por Franko Skugor o Nikola Mektic.