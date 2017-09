Japón y República Checa encarrilan la permanencia en el Grupo Mundial

Redacción Deportes, 15 sep (EFE).- Japón y la República Checa tienen encarrilada su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis de tenis tras ganar los dos primeros partidos de sus respectivas eliminatorias frente a Brasil en Osaka y Holanda a domicilio en La Haya.

Resultados de las eliminatorias por la permanencia en el Grupo Mundial:

KAZAJISTÁN, 1 - ARGENTINA, 1

----------------------------

En Astaná (pista dura bajo techo)

. Viernes:

Mikhail Kukushkin (KAZ) a Guido Pella (ARG), 6-7 (5), 7-6 (5), 6-2 y 6-4

Diego Swartzmann (ARG) a Dmitry Popko (KAZ), 6-4, 6-2 y 6-2.

. Sábado:

Mikhail Kukushkin y Aleksandr Nedovyesov (ARG) - Máximo Gónzalez y Andrés Molteni (ARG)

. Domingo:

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Diego Swartzmann (ARG)

Dmitry Popko (KAZ) - Guido Pella (ARG)

COLOMBIA, 1 - CROACIA, 1

------------------------

En Bogotá (tierra batida al aire libre)

. Viernes:

Marin Cilic (CRO) a Alejandro González (COL), 6-1, 6-4 y 6-1.

Santiago Giraldo (COL) a Franko Skugor (CRO), 6-4, 4-6, 5-7, 6-4 y 6-2.

. Sábado:

Juan Sebastian Cabal y Alejandro Falla (COL) - Nikola Mektic y Franko Skugor (CRO)

. Domingo:

Santiago Giraldo (COL) - Marin Cilic (CRO)

Alejandro González (COL) - Franko Skugor (CRO)

SUIZA, 1 - BIELORRUSIA, 1

-------------------------

En Biel (pista dura bajo techo)

. Viernes:

Yaraslav Shyla (BLR) a Henri Laaksonen (SUI), 6-4, 6-2 y 7-6 (3).

Marco Chiudinelli (SUI) a Dzmitry Zhyrmont (BLR), 6-3, 4-6, 6-4 y 6-3.

. Sábado:

Adrian Bodmer y Luca Margaroli (SUI) - Max Mirnyi y Andrei Vasilevski (BLR)

. Domingo:

Henri Laaksonen (SUI) - Dzmitry Zhyrmont (BLR)

Marco Chiudinelli (SUI) - Yaraslav Shyla (BLR)

HOLANDA, 0 - REP. CHECA, 2

--------------------------

En La Haya (tierra batida bajo techo)

. Viernes:

Jiri Vesely (CZE) a Thiemo de Bakker (HOL); 4-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

Lukas Rosol (CZE) a Robin Haase (HOL), 6-7 (5), 6-3, 6-2, 3-6 y 7-5.

. Sábado:

Tallon Griekspoor y Matwe Middelkoop (HOL) - Roman Jebavy y Adam Pavlasek (CZE)

. Domingo:

Robin Haase (HOL) - Jiri Vesely (CZE)

Thiemo de Bakker (HOL) - Lukas Rosol (CZE)

PORTUGAL, 1 - ALEMANIA, 1

-------------------------

En Lisboa (tierra batida al aire libre)

. Viernes:

Cedrik-Marcel Stebe (ALE) a Joao Sousa (POR), 4-6, 6-3, 6-3 y 6-0.

Pedro Sousa (POR) a Jan-Lennard Struff (ALE), 6-2, 7-5 y 7-6 (4).

. Sábado:

Gastao Elias y Joao Sousa (POR) - Yannick Hanfmann y Tim Puetz (ALE)

. Domingo:

Joao Sousa (POR) - Jan-Lennard Struff

Pedro Sousa (POR) - Cedrik-Marcel Stebe

JAPÓN, 2 - BRASIL, 0

--------------------

En Osaka (pista dura al aire libre)

. Viernes:

Yuichi Sugita (JPN) a Guilherme Clezar (BRA), 6-2, 7-5 y 7-6 (5)

Go Soeda (JPN) a Thiago Moura Monteiro (BRA), 3-6, 6-4, 6-3, 6-7 (1) y 6-4.

. Sábado:

Ben Mclachlan y Yasutaka Uchiyama (JPN) - Marcelo Melo y Bruno Soares.

. Domingo:

Yuichi Sugita (JPN) - Thiago Moura Monteiro (BRA)

Go Soeda (JPN) - Guilherme Clezar (BRA)

HUNGRÍA, 1 - RUSIA, 1

---------------------

En Budapest (tierra batida al aire libre)

. Viernes:

Marton Fucsovics (HUN) a Andrey Rublev (RUS), 6-2, 6-4, 5-7, 2-6 y 6-3.

Karen Khachanov (RUS) a Attila Balazs (HUN), 3-6, 6-2, 7-6 y 6-1.

. Sábado:

Attila Balazs y Marton Fucsovics (HUN) - Konstantin Kravchuk y Daniil Medvedevm (RUS)

. Domingo:

Marton Fucsovics (HUN) - Karen Khachanov (RUS)

Attila Balazs (HUN) - Andrey Rublev (RUS)

. En juego

CANADÁ - INDIA

--------------

En Edmonton (pista dura bajo techo)

. Viernes:

Brayden Schnur (CAN) - Ramkumar Ramanathan (IND)

Denis Shapovalov (CAN) - Yuki Bhambri (IND)

. Sábado:

Daniel Nestor y Vasek Pospisil (CAN) - Rohan Bopanna y Purav Raja (IND)

. Domingo:

Denis Shapovalov (CAN) - Ramkumar Ramanathan (IND)

Brayden Schnur (CAN) - Yuki Bhambri (IND)