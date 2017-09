Cilic lidera a Croacia que va al Grupo Mundial tras vencer a Colombia

Bogotá, 17 sep (EFE).- El tenista Marin Cilic, número cinco del ránking de la ATP, lideró a Croacia en la serie que le ganó por 4 a 1 a Colombia por la clasificación al Grupo Mundial de la Copa Davis en Bogotá.

La estrella balcánica selló la clasificación hoy después de vencer por un cómodo 6-3, 6-4 y 6-4 a Santiago Giraldo, número 131 en el escalafón mundial.

El croata consiguió el triunfo en un partido en el que su rival cometió muchos errores no forzados y se llevó el primer set luego de quebrar el servicio en el segundo juego y mantener la diferencia que conjugó el 6-3 final.

Para la segunda manga, el colombiano intentó romper el fortísimo servicio de su rival pero no consiguió hacerlo y, por el contrario, Cilic quebró su saque cuando el juego iba 3-3.

En el último set, Cilic aprovechó su saque para mantener la diferencia con su rival y consumó el 6-4 final que le dio a su equipo la clasificación.

Para el colombiano, su rival jugó un partido "espectacular" y le causó muchos problemas con su saque.

"Cilic jugó un partido espectacular, me hizo un break por set y no me dio opción con su saque. Así que aceptación y respeto por el equipo, agradecido con ellos y mi conciencia está tranquila porque realmente entregué lo que pude", dijo el colombiano en una rueda de prensa.

El deportista balcánico, por su parte, señaló que el partido fue complicado y que tuvo dificultades para controlar la pelota.

"Estoy muy feliz de ganar en tres set, es muy importante y no fue fácil. De pronto por el resultado parece que no, pero fue un partido muy duro. Hoy siento que tuve mis mejores servicios frente a Santiago, eso también fue un factor importante. Hoy estaba haciendo más calor que en los otros días y a veces era más difícil controlar la bola", señaló.

En el partido que cerró la serie, Viktor Galovic venció por 6-4. 2-6 y 6-2 a Alejandro González y completó el 4-1 definitivo de la serie que se disputó en la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá.

Croacia consiguió además su pase al Grupo Mundial con las victorias de Cilic sobre Giraldo (6-3, 6-4 y 6-4) y Alejandro González (6-1, 6-4 y 6-1), además de la que obtuvo la dupla conformada por él junto a Nikola Mektic de remontada 5-7, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-4 sobre Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla.

En ese partido de dobles, el fortísimo saque de Cilic fue determinante para sacar de aprietos a su equipo en un partido en el que la dupla cafetera causó muchos estragos con su sincronización y su eficacia a la hora de servir.

Sin embargo, después del tercer set los colombianos tuvieron un bajón que sus rivales aprovecharon para completar la remontada que les dio, en su momento, su segundo punto.

La única unidad de Colombia la obtuvo Giraldo tras vencer por 6-4, 4-6, 5-7, 6-4 y 6-2 a Franko Skugor.