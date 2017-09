Feliciano López: "Creo que se podría haber evitado la polémica"

Madrid, 18 sep (EFE).- Feliciano López ha manifestado este lunes el cariño que los jugadores han mantenido por Conchita Martínez en su periodo al frente de la Copa Davis y ha considerado que la polémica que se ha creado después de que la Federación Española no le prorrogara su contrato "no era necesaria" y no beneficia a nadie.

En un acto en el Hospital Universitario de Getafe, dedicado a la donación de sangre, el tenista ha hablado sobre todo de lo que ha provocado la no continuidad de la capitana. "Creo que Conchita está en su derecho de estar dolida y entiendo su parte. Creo que se podía, a lo mejor, haber evitado la polémica que se ha creado".

A pesar de esto, Feliciano ha justificado la decisión de la Federación. "Son decisiones que llega un momento que hay que tomar. Llega un momento en el que hay que cambiar, todo son ciclos", ha dicho.

Eso sí, ha comentado que los jugadores están muy contentos con el trabajo de Conchita al frente del equipo porque "las cosas durante este tiempo se han hecho muy bien".

Además, ha añadido que los jugadores le tienen un "cariño muy grande" porque es "una persona que lo ha dado todo por el equipo y ha habido una sintonía siempre genial con ella". Para Feliciano, lo que ha conseguido Martínez, "ha sido algo muy importante y hay que quedarse con eso y mirar al futuro".

En cuanto a quién va a ocupar el puesto de Conchita Martínez, Feliciano López prefiere no dar nombres aún. "Hay muchos jugadores que están retirados que podrían ser grandes capitanes. Ahora mismo no sabemos todavía quién va a ser. Creo que es importante que en dos o tres semanas se deje ese tema cerrado. Hay mucha gente capacitada y seguro que el capitán que venga en el futuro va a ser un gran capitán".

Feliciano ha querido también referirse a las donaciones de sangre. Ha confesado que está "muy concienciado" con el tema y espera que el día que se retire pueda donar.

La directora gerente del Centro de Transfusión, Luisa Barea, ha destacado la labor del Hospital Universitario de Getafe en este asunto. "En verano bajan las donaciones porque Madrid se queda bastante vacío de gente. Sin embargo, en este hospital en el mes de agosto los donantes que se han presentado han sido mas que en ningún otro mes del año. Esto es muy importante y se traduce en que se ha hecho una gran labor y esto ha tenido una gran repercusión", ha dicho.