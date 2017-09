Martita Ortega y Ari Sánchez esperan jugar torneos fuera de España

Madrid, 19 sep (EFE). - Las españolas Martita Ortega y Ari Sánchez copan la atención del Circuito Mundial de pádel debido a sus éxitos a su corta edad y desean seguir creciendo en todo el mundo, ya que sólo hay competición masculina en los torneos que se disputan en España y Andorra.

"Las chicas queremos jugar todos los torneos porque los chicos han ido a jugar a Miami y a Portugal, por ejemplo, y tienen muchos torneos fuera de españa. Nosotras no tenemos está posibilidad y tenemos muchas ganas, así que esperamos que el año que viene podamos jugar alguno de estos torneos", aseguró Ari Sánchez a EFE.

Martita y Ari arrasaron en categorías inferiores, en las que lo ganaron todo, y este año unieron sus fuerzas para afrontar una nueva etapa en el profesionalismo.

"Lo más complicado son los partidos porque son mucho más exigentes y exigen una mayor concentración. Además los entrenamientos son más exigentes y tienes que dejar cosas de lado. También el día a día en los torneos es un poco duro porque ya no tienes la relación de amistad que teníamos en categorías inferiores", destacó Ortega.

Su unión en el circuito profesional no está defraudando en su primer año, ya que han logrado ganar dos torneos además de clasificarse para el Master que se disputará en Madrid a partir del 14 de diciembre, que era su "principal objetivo" a principios de temporada.

Ambas tienen 20 años y ya se codean con parejas más que asentadas del pádel, por lo que tienen todas las miradas puestas sobre ellas, aunque Martita asegura que no siente presión por ello.

"En mi caso no es presión. Sientes el apoyo que hay fuera de la pista, en tus amigos y en las marcas que nos apoyan. Es una sensación de intentar agradecérselo y devolverles la confianza que están poniendo en nosotras", destacó.

Para finalizar, Ortega se marcó las semifinales como objetivo para el siguiente torneo, que se disputará en Andorra el próximo fin de semana: "Queda menos de una semana para que empiece el torneo así que las cartas están sobre la mesa. Viniendo de hacer unas semifinales, esperamos repetirlom aunque es muy difícil", aseguró.