Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian su compromiso

Madrid, 20 sep (EFE).- Ana Boyer Preysler y el tenista Fernando Verdasco se darán el "sí quiero" después de cuatro años de noviazgo, en lo que pretenden sea una boda "íntima" para la que todavía no han fijado ninguna fecha, según ha revelado la pareja en una entrevista para "¡Hola!".

"Estábamos de viaje en la playa, y una mañana, Fernando me lo pidió dándome un anillo", relata la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer sobre su enlace con Verdasco, a quien conoció en un concierto de su hermano, Enrique Iglesias, y con quien empezó una relación en otoño de 2013, después de coincidir de nuevo en Ibiza.

El tenista, número 40 en el mundo del tenis según la clasificación de la ATP, asegura estar "muy feliz". "Llevaba tiempo queriendo pedírselo. Ese día me desperté y sentí que era el momento", subraya en la revista, y añade que ahora "toca pensar" en "cómo" quieren ambos que sea el enlace.

"Todavía no sabemos cómo va a ser la boda; estamos mirando varias opciones, pero aún no lo tenemos claro. Lo que sí pensamos es que nos gustaría que fuera íntima", adelanta la pareja.