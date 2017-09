Rafa Nadal: "No me imagino a Cataluña sin España"

El tenista número uno del mundo, Rafa Nadal, que se encuentra en Praga hasta el domingo para disputar la primera edición de la Copa Laver, aseguró que no se imagina a "Cataluña sin España".

"Amo Cataluña y siento con España. No me imagino a Cataluña sin España", dijo en inglés el de Manacor.

Nadal afirmó que la situación por la que atraviesa Cataluña es "seria y triste".

"Estamos mejor juntos y así seremos más fuertes", añadió el tenista español, que pidió diálogo para resolver la situación.

"Hay que hablar. No quiero peleas", añadió el jugador de 32 años, que en Praga defenderá los colores de Europa, junto a Roger Federer y otros cuatro jugadores capitaneados por el sueco Björn Borg.

Tendrán enfrente una selección del resto del Mundo liderada por John McEnroe.