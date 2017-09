Federer gana dos nuevos puntos para Europa en la Copa Laver y lidera con 5-1

Praga, 23 sep (EFE).- El tenista suizo Roger Federer, segundo del mundo del ránking ATP, sumó hoy dos nuevos puntos para Europa en la segunda jornada de la Copa Laver, tras vencer al estadounidense Sam Querrey (16), 6-4 y 6-2, y puso el marcador 5-1 frente al equipo del Mundo.

Federer, artífice de este nuevo torneo en honor del icono australiano Rod Laver, mantuvo un juego agresivo todo el encuentro y no dio opciones al americano en la pista rápida O2 Arena de Praga.

"Lo pasé bien jugando ante este pabellón abarrotado. Pero lo importante ha sido ganar el partido y conseguir otros dos puntos para Europa", afirmó el suizo tras el duelo.

Sobre los dobles de esta noche, donde jugará al lado de Rafa Nadal por primera vez en su vida, Federer se sinceró en que no ha entrenado mucho esta modalidad en los últimos años, ni tampoco antes de esta cita praguense.

"No hemos practicado mucho los dobles. Yo los jugué hace dos años por última vez. Menos mal que Rafa ha practicado algo más", añadió Fererer, que la víspera estuvo todo el día en el banquillo animando a sus compañeros Nadal, el alemán Alexander Zverev, el austríaco Dominic Thiem, el croata Marin Cilic y el checo Tomas Berdych.