Wozniacki venció con facilidad a una irreconocible Muguruza en la semifinal de Tokio

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- La danesa Caroline Wozniacki, tercera cabeza de serie, superó con facilidad a Garbiñe Muguruza, número uno del mundo, a la que derrotó por 6-2 y 6-0, y disputará la final del Abierto de tenis de Tokio, contra la rusa Anastasia Pavliuchénkova, vencedora ante la alemana Angelique Kerber, por 6-0, 6-7 (4) y 6-4.

Garbiñe desperdició una bola de ruptura en el juego inicial y, desde ese momento, fue a contracorriente. Perdió a continuación su servicio y, pese a romper el de su rival para el 2-3, un juego en blanco de Wozniaki sobre el saque de la española, acabó por desestabilizar a la número uno, que cedió el primer set por 2-6, en apenas 37 minutos.

Muguruza lo intentó todo en la segunda manga, pero pudo frenar el juego de la danesa, que aprovechó la fragilidad en el saque de la española que, desmoralizada, entregó un set en blanco en el que no se anotó más que siete puntos (0-6).

Con esta victoria, Wozniaki iguala sus enfrentamientos ante Muguruza, con tres triunfos cada una. Las dos únicas victorias previas de la danesa fueron este año en Miami, tras retirarse la hispano-venezolana por lesión, y tres años antes en este mismo torneo de Tokio.

Muguruza, no obstante, ha aumentado en Japón su ventaja al frente de la clasificación mundial, al caer en cuartos Karolina Pliskova y no estar inscritas en el torneo Simona Halep y Elena Svitolina.

Wozniaki disputará la final contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova que se impuso a la alemana Angelique Kerber por 6-0, 6-7 (4) y 6-4.

- Resultados semifinales:

Caroline Wozniacki (3) a Garbiñe Muguruza (1), por 6-2 y 6-0.

Anastasia Palyuchenkova (RUS) a Angelique Kerber (7), por 6-0, 6-7 (4) y 6-4.