Albert Costa: "Bruguera será un muy buen capitán"

Albert Costa, campeón de Roland Garros en 2002, medalla de bronce en los JJ.OO. de Sydney en dobles y al frente del conjunto español de Copa Davis en el periodo de 2008 y 2011, cree que si Sergio Bruguera es elegido para este puesto será un "muy buen capitán", porque estará muy implicado y generará un gran ambiente en el equipo.

Costa, nacido en Lérida y residente en Barcelona, está convencido de ello, de la misma forma que cree que "la sociedad catalana está muy dividida" por el intento de referendun para el domingo uno de octubre y no se imagina una "España sin Cataluña, ni Cataluña sin España".

En una entrevista concedida a EFE en el Club Puente Romano de Marbella, donde este fin de semana defiende el título en la Senior Masters Cup, junto a otros jugadores como John McEnroe, Yannick Noah, Mats Wilander y Carlos Moyá, Costa habla de la Copa Davis y la necesidad de renovar esta competición y del resurgir de Rafael Nadal y Roger Federer.

Pregunta. ¿Cómo ve a Sergio Bruguera caso de ser elegido capitán"

Respuesta: Sergi va a ser un grandísimo capitán. En los últimos años no ha sido tarea fácil porque los jugadores después de haber tenido tantísimo éxito en esa competición creo que se relajaron o perdieron un poquito la emoción de esa competición. Pero Sergi tiene muy buena relación con todos ellos y va a hacer un trabajo excelente.

Sergi va a estar muy implicado. Tiene una memoria espectacular. Sabe y se acuerda de todos los partidos de todo el mundo. Va a ser un muy buen capitán y va a generar un muy buen ambiente dentro del equipo. Estoy convencidísimo de ello.

P. ¿Cómo ve la Copa Davis?, ¿es necesario un cambio en su estructura?

R. Hace muchos años que voy diciendo que esa competición necesita renovarse de alguna manera. Hay que empezar dando pasitos pequeños. Se debería empezar a jugar a tres sets las primeras eliminatorias. La final es otra película porque cuando uno llega a la final de la Copa Davis es un evento totalmente distinto. Todo el mundo quiere estar ahí. Pero el proceso hay que facilitárselo a los jugadores.

Se ha demostrado que los 'top ten' fallan y fallan mucho. Hay algo de la competición que no está funcionando del todo bien. Por tanto hay que revisarlo, hablar mucho con los jugadores, sacar nuevas ideas, revolucionar.

P. ¿Ser capitán de Copa Davis es cuestión de orgullo o un "marrón" dado la situación actual?

R Para cualquier exjugador es una ilusión. Para mi era brutal serlo, fueron tres años espectaculares. A partir de ahí, a día de hoy es diferente. Mi problema era todo lo contrario, era, a ver a quien le decía que no. Con Almagro, con Ferrero, en eliminatorias muy importantes cuando antes te habían cumplido en momentos decisivos.

Ahora se trata de convencer a los que están más arriba para jugar y son momentos distintos. Pero haciendo un buen trabajo se puede recuperar ese espíritu y espero que los jugadores se comprometan y vuelvan a recupera la ilusión por jugar esta competición. Pero no solo es trabajo de un capitán, la FIT debe hacer un trabajo de comunicación con ellos.

P. ¿Competiciones como la Copa Laver pueden cambiar algo?

R. Fue un éxito brutal. No parecía una competición tan seria como una Copa Davis porque a los jugadores y al banquillo se les ve haciendo un poco más de "show", pero cuidado cuando pase el tiempo. Porque Federer gana y parece que ha ganado un Grand Slam, y Rafa salta encima de él. Las celebraciones y el comportamiento de los jugadores engancha mucho a la gente. Vamos a darle tiempo y ver si puede funcionar.

No me gusta hablar mal de la Copa Davis porque es una competición que me gusta mucho pero tengo claro que tienen que evolucionar. También vamos a ver qué pasa con la Copa del Mundo por equipos en el 2019, que eso también puede afectar a la Copa Davis.

P. ¿Se esperaba el año de Federer y de Nadal?

R. Sinceramente me esperaba menos lo de Federer que lo de Rafa. Es casi seis años mayor que Rafa y había tenido una lesión complicada en la espalda. Había parado mucho tiempo, y pensaba que seguiría jugando pero que no tendría tanto éxito. Muy sorprendido por Federer porque empezó el año de una manera espectacular.

En el caso de Rafa era cuestión de tiempo. También Djokovic y Murray bajaron un poco después de tres o cuatro años a un nivel muy alto. Rafa ha evolucionado tenisticamente. Es más agresivo, le ves entrenar y está al cien por cien. Si físicamente esta bien, el nivel está ahí. Ahora es mejor jugador.

Antes era más de épica, más luchar, más correr. Este año ganó Roland Garros y no corrió. Dominaba los puntos como si nada. Cuando él mandaba con la derecha los demás no tenían opción. Otros años ganó Roland Garros corriendo. Es un jugador evolucionado. Juega más dentro de la pista, su segundo saque ha mejorado, aguanta más la posición. Para mi es mejor que antes.

P. ¿Cree que superará a Federer?

R. No me extrañaría nada, si consigue estar bien físicamente, ¿por que no?. Puede tener tres o cuatro años mas al cien por cien. Tiene que hacer un buen calendario. Este año ha ganado dos Grand Slams y ha hecho otra final que podía haber ganado perfectamente. ¿Por que el año que viene no puede ganar uno o dos? (grandes). Los otros no sabemos como están y Federer en algún momento va a empezar a bajar y los que vienen por detrás no los veo tan buenos como estos dos.

Los únicos que les pueden hacer frente de verdad son Djokovic y Murray. Veremos como empiezan el año y como se les da la tierra. Federer debería de parar de ganar Grand Slams, si no a Rafa se le va a complicar.

P. ¿Cómo ha vivido lo que está sucediendo en Cataluña y cuál es su opinión al respecto?

R. Mi opinión es muy clara. Me sabe muy mal que se haya llegado a esta situación. Creo que lo que hace falta es diálogo porque de esta manera no vamos a ninguna parte, y sobre todo lo que espero es que las cosas no vayan a más y no haya violencia.

Lo que esta claro es que la sociedad catalana está muy dividida. Hay opiniones para todo, hay gente que piensa de una manera y otros de otra. Yo respeto a todo el mundo pero te sientas en una mesa y la conversación es inevitable y cada uno tiene su opinión. Todas las partes se tienen que sentar a hablar y llegar a un acuerdo. Yo no soy político, pero como ciudadano me gustaría que se acabase lo antes posible de alguna manera.

La verdad es que no me imagino ni España sin Cataluña, ni Cataluña sin España. No lo veo. A mi no me gustaría que se rompiera eso. He crecido con esa idea desde pequeñito y no me gustaría. Que en un futuro se pudiera hacer un referendum legal pactado... no lo sé. Pero una fractura, a mi no me gustaría nada.

P. ¿Se siente orgulloso con Nadal y Garbiñe como números uno?

Tenemos un mérito espectacular al tener como número uno del mundo de la ATP a un español y a una española al frente de la WTA. Es algo alucinante porque competimos con Estados Unidos, con Alemania, con Francia y Australia que tienen presupuestos cien veces más grandes que nosotros y ahí estamos.

P. ¿Cuándo vio jugar por primera vez a Nadal y a Federer, y qué sintió con cada uno de ellos?

R. La primera que le vi (a Nadal) fue en el Tenis Barcelona jugando la fase final del Nike Júnior Tour, y tenía 12 o 13 años y lo vi jugar un rato y se le veía un carácter, una fuerza, un carisma Ya se le veía ya especial. La siguiente vez fue en la final de la Copa Davis de Barcelona en el 2000 que él era el abanderado. Y la tercera vez, fue en la segunda ronda de Montecarlo y allí me zumbó, me dio. Yo estaba muy bien entonces, era seis del mundo.¡.

A Federer lo vi por primera vez en Gstaad. Calentamos juntos y el tío me imitaba como jugaba yo. Debía tener 18 años, quedamos con Perlas que era entonces mi entrenador. Y era muy "coñón" e imitaba como jugaba yo. Le vi que tenía mucho talento, pero me costó verle tan bueno. Le veía algo más débil sobre todo de revés pero fue evolucionando y ya ves....

Si soy sincero, comparando las dos primeras veces que les vi a ambos, vi que Rafa iba a ser mejor que Federer. Era más completo. Después Federer ha evolucionado mucho. Pero la primera impresión de Rafa fue más impactante y creo ahora Rafa acabará el año como número uno. Ojalá gané el Masters, que es algo que le cuesta.