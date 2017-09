Muguruza sufre, Pliskova se pasea, Cibulkova y Radwanska dicen adiós

Redacción deportes, 27 sep (EFE).- La española Garbiñe Muguruza, número uno mundial, sufrió para acceder a los cuartos de final del torneo femenino de tenis de Wuham (China), donde también están Karolina Pliskova y Jelena Ostapenko, pero no así Dominica Cibulkova y Agnieszka Radwanska, que dijeron adiós a la cita.

Muguruza volvió a precisar de tres sets para pasar turno. Esta vez fue ante la polaca Magda Linette (n.83), a la que derrotó por 6-2, 1-6 y 6-4, tras poco más de dos horas de dura batalla.

El partido, el primero entre ambas, empezó de la mejor de las maneras para la española nacida en Caracas, que se hizo con el primer set rompiendo en dos ocasiones el saque de la polaca (tercer y séptimo juego). Pero todo cambió en el segundo.

Muguruza empezó a no encontrar sus golpes, lo que aprovechó su rival para situarse rápidamente con un concluyente 5-0. Momento en que el partido estuvo unos diez minutos parados, para secar la pista ante la lluvia, y cerrar la cubierta de la instalación.

Tras la reanudación, Muguruza logró evitar el "rosco" en contra, pero no así encauzar la manga, que se fue para Linette.

El definitivo tercer set fue el más extraño y alocado de todos. Muguruza se puso con un favorable 4-2, tras hacerse con le saque rival (sexto juego), pero se entró en un intercambio de rupturas en el que pudo pasar de todo. Así, la española sirvió en el octavo (5-3) para hacerse con el partido, pero no lo materializó. Y fue sobre saque de Linette cuando cerró el partido en su favor.

Su rival en cuartos será, como Muguruza, toda una ganadora de Roland Garros, la vigente campeona, la letona Jelena Ostapenko, octava favorita y que se impuso a la puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica, por 6-2, 3-6 y 6-3, en 1 hora y 56 minutos.

Muguruza y Ostapenko se han enfrentado ya en dos ocasiones, ambas en Roma (2016, 2017), y ambas terminadas con victoria de la española.

También está en cuartos, de forma fácil, la checa Pliskova, que arrolló a la china Oiang Wang, por 6-2 y 6-1.

Se vieron sorprendidas, en cambio, la eslovena Cibulkova, la polaca Radwanska y la rusa Elena Vesnina, séptima, novena y decimosexta cabeza de serie, respectivamente.

- Resultados de tercera ronda:

Ashleigh Barty (AUS) vence a Agnieszka Radwanska (POL, 9), por 4-6, 6-0, 6-4.

Karolina Pliskova (RCH, 3) a Qiang Wang (CHI), por 6-2, 6-1.

Ekaterina Makarova (RUS) a Daria Kasatkina (RUS), 6-4, 6-4.

Jelena Ostapenko (LET, 8) a Mónica Puig (PIR), por 6-2, 3-6, 6-3.

Maria Sakkari (GRE) a Elena Vesnina (RUS, 16), por 7-6(6), 7-5.

Garbiñe Muguruza (ESP, 1) a Magda Linette (POL), por 6-2, 1-6, 6-4.

Alize Cornet (FRA) a Varvara Lepchenko (USA), por 3-6, 6-4, 6-2.

Caroline Garcia (FRA) a Dominika Cibulkova (ESL, 7), por 6-3, 7-5.