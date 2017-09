Pat Cash: ´Cuando Nadal y Federer se retiren será la hora de Kyrgios´

El australiano Pat Cash vivió su mejor momento cuando ganó Wimbledon en 1987 al vencer al checo Ivan Lendl en la final. Ahora, como entrenador de la estadounidense Coco Vandeweghe, observa el tenis desde otro punto de vista, echando de menos el juego de saque y volea que él practicaba.

Cash participa por primera vez en la Senior Masters Cup que se disputa en Marbella, y en una entrevista con la Agencia EFE señala a su compatriota Nick Kyrgios como la nueva estrella emergente, aunque solo podrá brillar "cuando Nadal, Federer y Murray se retiren", y observa que falta algo más de variedad en el tenis masculino, con excepción "del gran Federer".

Algo perjudicado de su oído derecho, "debido a tanta música "heavy metal" que ha escuchado, Cash señala que su pupila puede hacerse un hueco en la elite del tenis femenino, "porque el nivel allí hace que cualquiera pueda ganar un título grande", y de la española Garbiñe Muguruza dice que aunque este jueves cayó ante la letona Jelena Ostapenko en Wuhan (China), "es la número uno del mundo ahora y merece este honor".

Pregunta: ¿Cómo ve el tenis ahora?

Respuesta: Los jugadores pegan mucho más fuerte que en mis años donde había más variedad de juego. Entonces había de todo, voleadores, gente que jugaba de fondo, especialistas en tierra, hierba, una gran variedad.

Ahora, con la potencia de las raquetas, las cuerdas, y debido a que son muy buenos físicamente y corren un montón de lado a lado es increíble lo que hacen, y los golpes que producen son geniales. Pero la mayoría de ellos son muy similares, con algunas excepciones como Federer.

P. Entonces, ¿echa usted de menos su tenis agresivo pendiente siempre de la volea?

R. Me gustan los jugadores que tienen una gran variedad, no los que golpean únicamente y corren. Desafortunadamente eso solo se ve ahora en los partidos de dobles, me encantan y se les debía dar más crédito por ello.

P. ¿Es su compatriota Nick Kyrgios el jugador de más talento ahora?

R. Nick tiene mucho talento, posee todos los golpes, mucha fuerza y todo eso le hará ganar un título del Grand Slam, seguro. Solo necesita unos pocos detalles más. Físicamente debe ser más constante y mentalmente también. Esas dos áreas de su juego son las que debe mejorar, si lo hace ganará un grande, especialmente cuando Federer y Nadal, Murray y Wawrinka se retiren. Entonces será la hora de Kyrgios, sin olvidar a Zverev, que también aspira a ello.

P. Se habla mucho de la Nueva Generación en el tenis, pero un vistazo a lo que ha sucedido en los Grand Slam este año, deja claro que todavía no han llegado, ¿por qué?.

R. Ellos (la ATP) los promueven porque desde luego son el siguiente paso y por edad sucederán a Nadal, Federer y Djokovic. El público es consciente de que un día estos se retirarán. Por parte de la ATP es una buena labor de mercadotecnia, pero todavía son jóvenes y necesitan un par de años para ser buenos y madurar.

En Wimbledon y en el US Open se ha podido observar que todavía existe un salto entre ellos porque no ganan ni llegan a las finales. Cilic luchó contra Federer en Londres, y ganó Roger, y Nadal ganó en Estados Unidos. Todo esto en un año loco de lesiones en el que todo podía haber sucedido y no sucedió.

Hay espacio para ellos pero tienen que ser más consistentes. Necesitan todavía dos o tres años para alcanzar esas rondas y ganarlo todo.

P. De todos ellos, y con la salvedad de Kyrgios, a quien destaca?

R. Para mi, el primero de ellos, especialmente sobre tierra, es Dominic Thiem. Quizás es ahora el segundo mejor jugador sobre tierra, después de Rafa, y el que tendrá mayor proyección, de los jóvenes.

P. ¿Qué sucede con el tenis australiano?

R. Es imposible pedirles que sean iguales que Rafa y Roger. El nivel de ellos nunca se ha visto antes, especialmente el de Rafa con sus golpes liftados. Roger también, por su calidad y sus movimientos. Los australianos golpean fuerte se mueven rápido y tienen todos los golpes. Pero es imposible que ninguno de los jóvenes "aussies" de ahora puedan igualarlos. Es un caso similar al de Estados Unidos, cuando tenían a Andre Agassi y Pete Sampras. Los que vinieron después nunca pudieron igualarlos.

Ahora mismo con Rafa y Roger, tenemos a dos de los mejores jugadores en la historia del tenis. Y no es fácil sustituirlos.

P. ¿Por qué en Australia todos quieren a Federer?

R. A todo el mundo le encanta Roger Federer. Sus movimientos son excepcionales, sus golpes increíbles, y es agresivo, su juego es emocionante. En mi país el público aprecia el buen tenis, también les gusta mucho Nadal por lo que dije antes, y Djokovic, que ha ganado tantas veces allí y también son muy populares allí. A mi me gusta ver a todos ellos

P. Usted es ahora el entrenador de Coco Vandeweghe, ¿qué espera de ella?

R. Coco tiene un talento increíble y lo más importante de ella es que está muy motivada en mejorar. Esa es su prioridad ahora, para mi y para ella. Será mejor y mejor pero cruzo los dedos para que no se lesione. Además está en un momento en el que el nivel del tenis femenino está muy igualado, y cualquiera puede ganar.

Sloane Stevens lo demostró ganando el US Open y Jelena Ostapenko ganando en Roland Garros. Tenemos también a Madison Keys, a Sharapova volviendo, y Serena Williams intentándolo después de ser madre. Todo está muy igualado de tal forma que si quitamos a Serena cualquiera puede ganar un grande y Coco sabe que ella está en ese grupo que tiene opciones.

La igualdad en el circuito WTA es mucho mayor que en el ATP. Una jugadora situada en el veinte del mundo puede ganar un Grand Slam, incluso en el 30. Entre los hombres solo dos o tres lo hacen.

Coco necesita más consistencia y en eso trabajamos, también mentalmente y físicamente. Técnicamente hay pequeños detalles. Son algunos elementos y mucho trabajo. Será mejor jugadora en un año, si continua trabajando así.

P. ¿Que piensa de Garbiñe Muguruza?

R. Garbiñe es increíble. Su Wimbledon ha sido impresionante. Llegó en el momento justo. Creo que su temporada antes de llegar a Wimbledon no fue la mejor y que lo pasó mal en los primeros partidos en el All England, pero luego lo hizo de forma increíble. Es muy consistente, una gran atleta. Es buena mentalmente, es una de las más duras de ganar. Es la número uno del mundo ahora y merece este honor.

P. Cree que Serena Williams vuelve tendrá hueco y volverá a ser la que fue?.

R. Si Serena vuelve me alegraré mucho porque es una de mis favoritas para verla jugar, pero no se cuando y donde lo hará. Si lo hace será emocionante y tendrá un gran desafío y a la vez desafiara a las que están ahora.

P. Murray y Djokovic están ahora fuera del circuito por lesión, cuando vuelvan pueden recuperar posiciones?

R. Ambos necesitan partidos. Federer ha sido una excepción. Ha tenido una temporada con un juego increíble a pesar de su parón al final de la temporada y decidió regresar solo hasta cuando estuvo seguro de estar al cien por cien. Para Murray será difícil porque está lesionado de verdad, Djokovic no, su brazo está mal pero no es para tanto. Creo que en enero Federer será de nuevo el favorito en los torneos en pista dura y Rafa seguirá desafiándole allí.

P. Quien de los dos, Nadal o Federer acabará como número uno del mundo este año?

R. Rafa no es el mejor en pista cubierta. Y con las ATP Finals al final de la temporada, Federer es el mejor en esta pistas, incluso no estando al cien por cien.

Además no está Djokovc. Rafa es el actual número uno del mundo, y quizás se mantenga ahí pero quizás se retire en dos o tres años, porque se lesiona mucho, pero estoy seguro que este año luchará con todo para quedar primero.